Не запеканка, а объеденье: ужин за 1 час в одной сковороде - отправьте в сохранёнки

Если вы ищете идею для ужина, которая не требует мытья горы посуды, этот рецепт точно стоит взять на заметку. Картофельная запеканка с куриным фаршем готовится всего за час, в одной сковороде, а результат получается сытным и аппетитным, пишет ИА MagadanMedia.
Что понадобится
- картофель — 700 г;
- куриный фарш — 500 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр твёрдый — 80 г;
- майонез — 2 ст. ложки;
- соль, специи — по вкусу.
Как готовить
- Лук и чеснок очищают и измельчают в блендере до состояния кашицы.
- Добавляют их в куриный фарш, туда же вбивают яйцо, солят и приправляют специями.
- Картофель натирают на крупной тёрке и делят на две равные части.
- Глубокую сковороду или форму для запекания смазывают маслом.
- Выкладывают первый слой картофеля, равномерно распределяют по нему фарш.
- Вторую часть картофеля смешивают с майонезом и тёртым сыром, выкладывают сверху.
- Запеканку отправляют в разогретую до 180C духовку на 1 час.
Личный опыт автора
Когда мне нужно быстро накормить семью, я часто готовлю эту запеканку. Она не требует много времени на подготовку, а продукты всегда есть под рукой. Верхний слой из картофеля с сыром и майонезом подрумянивается до хрустящей корочки, а внутри блюдо остаётся сочным.
Вывод
Картофельная запеканка с куриным фаршем — простое и сытное блюдо для ужина. Минимум посуды, доступные ингредиенты и час в духовке — и на столе горячее, ароматное угощение для всей семьи.
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