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Не запеканка, а объеденье: ужин за 1 час в одной сковороде - отправьте в сохранёнки

Опубликовано: 18 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Не запеканка, а объеденье: ужин за 1 час в одной сковороде - отправьте в сохранёнки
Не запеканка, а объеденье: ужин за 1 час в одной сковороде - отправьте в сохранёнки
Legion-Media
Картофельная запеканка с куриным фаршем готовится за час на одной сковороде — сытный и простой ужин без лишней посуды. Минимум хлопот, максимум вкуса. 

Если вы ищете идею для ужина, которая не требует мытья горы посуды, этот рецепт точно стоит взять на заметку. Картофельная запеканка с куриным фаршем готовится всего за час, в одной сковороде, а результат получается сытным и аппетитным, пишет ИА MagadanMedia.

Что понадобится

  • картофель — 700 г;
  • куриный фарш — 500 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр твёрдый — 80 г;
  • майонез — 2 ст. ложки;
  • соль, специи — по вкусу.

Как готовить

  1. Лук и чеснок очищают и измельчают в блендере до состояния кашицы.
  2. Добавляют их в куриный фарш, туда же вбивают яйцо, солят и приправляют специями.
  3. Картофель натирают на крупной тёрке и делят на две равные части.
  4. Глубокую сковороду или форму для запекания смазывают маслом.
  5. Выкладывают первый слой картофеля, равномерно распределяют по нему фарш.
  6. Вторую часть картофеля смешивают с майонезом и тёртым сыром, выкладывают сверху.
  7. Запеканку отправляют в разогретую до 180C духовку на 1 час.

Личный опыт автора

Когда мне нужно быстро накормить семью, я часто готовлю эту запеканку. Она не требует много времени на подготовку, а продукты всегда есть под рукой. Верхний слой из картофеля с сыром и майонезом подрумянивается до хрустящей корочки, а внутри блюдо остаётся сочным.

Вывод

Картофельная запеканка с куриным фаршем — простое и сытное блюдо для ужина. Минимум посуды, доступные ингредиенты и час в духовке — и на столе горячее, ароматное угощение для всей семьи.

Ранее мы рассказывали, что добавить в фарш для сочности котлет.

Автор:
Евгения Сухова
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