Привет из 1952 года: что нашли под паркетом в Александровском дворце

Рядовой Гончаренко и столяр Муравейников увековечили себя в царском дворце.

Реставрация старых зданий — это всегда немного магия. Никогда не знаешь, какой сюрприз ждёт за очередной стеной. На днях в Александровском дворце в Царском Селе произошла именно такая история.

Мастера ремонтировали левое крыло здания, подняли один из паркетных щитов и обомлели. На его обратной стороне сохранилась надпись от руки, сообщили в пресс-службе музея.

Необычное послание на доске

Записку оставили предшественники современных строителей. Сделана она ровно 72 года назад — 17 августа 1952 года, в воскресенье, ровно в 12 часов дня.

Текст простой и очень трогательный. В нём говорится, что этот пол своими руками клеили и чинили два человека: 50-летний столяр-краснодеревщик Тимофей Муравейников и простой солдат Владимир Гончаренко.

Они указали не только свои имена, но и номер воинской части.

Откуда в царском дворце взялся солдат?

Чтобы понять, как на стройке пересеклись столяр и рядовой, нужно вспомнить историю дворца.

Во время Великой Отечественной войны Александровский дворец сильно пострадал — пышные интерьеры были разрушены.

После войны здание сначала отдали Академии наук, а в 1951 году передали военным морякам.

Долгое время дворец был секретным объектом ВМФ. В роскошных царских залах сидели военные специалисты. Ремонт здесь часто делали своими силами, привлекая обычных солдат-срочников.

Что будет с находкой дальше?

Стирать или закрашивать надпись никто не собирается. Реставраторы аккуратно обновят сам паркетный щит, а автограф из прошлого оставят в неприкосновенности. Затем доску вернут на место.

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