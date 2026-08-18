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4 упражнения, чтобы ноги подтянулись - для тех, кто со спортом не дружит: 100% результат

Опубликовано: 18 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
4 упражнения, чтобы ноги подтянулись - для тех, кто со спортом не дружит: 100% результат
фото Городовой ру
Как улучшить форму ног без походов в зал

Мечта о подтянутых ногах часто упирается в нехватку времени и сил. Но есть вариант, который не требует абонемента в зал и долгих тренировок — достаточно пяти минут в день.

Такой мини‑комплекс подойдёт даже тем, кто только начинает заботиться о форме: инвентарь не нужен, а выполнять упражнения можно прямо в кровати.

С чего начать

Перед нагрузкой важно мягко подготовить тело. Сначала выпейте стакан холодной воды с лимоном — это помогает запустить обменные процессы. Потом разомните шею круговыми движениями и разогрейте плечи привычными вращениями. Только после такой короткой разминки переходите к основному блоку.

Мини‑комплекс на 5 минут

  • Лягте на бок и делайте круговые движения нижней ногой небольшой амплитудой — 30 секунд.
  • В том же положении поднимайте верхнюю ногу вверх‑вниз, стараясь держать темп спокойным и ощущать напряжение — 30 секунд.
  • Зафиксируйте верхнюю ногу под углом 45 градусов и удерживайте позицию полминуты.
  • Выполните пружинистые движения той же ногой в быстром темпе, без сильного раскачивания — 30 секунд.
  • Перевернитесь на другой бок и повторите для второй ноги; завершите, удерживая обе ноги поднятыми лёжа на спине — 1 минута.

Короткий вывод

Пятиминутный комплекс не заменит полноценную тренировку, но поможет поддерживать тонус и понемногу уменьшать объёмы. Регулярность здесь важнее интенсивности: даже короткие ежедневные усилия дают накопительный эффект. Об этом сообщает автор канала "Healthy" (18+).

Личный опыт автора

Я начала делать эти упражнения по утрам, пока дети ещё спали. Уже через пару недель заметила, что ноги стали чувствовать себя легче. Сейчас это мой привычный ритуал — он бодрит не хуже чашки кофе.

Ранее «Городовой» рассказывал, как держать прекрасную форму круглый год.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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