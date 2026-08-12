Больше не горчит, а тает во рту: как правильно варить пшенную кашу

Пшённая каша — полезное и сытное блюдо, но многие отказываются от неё из-за специфической горечи или неудачной текстуры. На самом деле проблема не в крупе, а в её подготовке. Правильная обработка и пропорции превращают пшено в нежное, тающее во рту блюдо, пишет nord-news.ru.
Как убрать горечь
Главная причина неприятного привкуса — окислившиеся жиры на поверхности зёрен. Удалить их можно двумя способами:
- Первый: залить промытую крупу горячей водой и оставить на 5–10 минут.
- Второй: обдать пшено кипятком через дуршлаг.
Оба метода эффективно выводят горькие вещества и улучшают развариваемость. Важно также тщательно промывать крупу до прозрачной воды, активно перетирая её руками.
Пропорции и варка
Консистенция зависит от количества воды:
- рассыпчатая каша — 1 стакан крупы на 2 стакана воды;
- средней вязкости — 1:3;
- жидкая, вязкая — 1:4.
Крупу заливают холодной водой, добавляют соль, доводят до кипения, затем убавляют огонь и варят 15–25 минут под крышкой. После выключения плиты кашу оставляют на 10–15 минут — она «доходит» и становится более нежной. Сливочное масло добавляют в конце, оно делает текстуру шелковистой.
Личный опыт автора
Раньше я считала пшённую кашу пресной и горькой, пока не узнала про обваривание кипятком. Попробовала — разница огромная. Теперь всегда промываю крупу до чистой воды, обдаю кипятком и варю в пропорции 1:3. Каша получается рассыпчатой, без горечи, с мягким сливочным вкусом. Добавляю мёд или ягоды — и это становится полноценным полезным завтраком.
Вывод
Идеальная пшённая каша — результат правильной подготовки крупы. Тщательное промывание и обваривание кипятком убирают горечь, а выбор пропорций и настаивание под крышкой дают нужную консистенцию. Простые приёмы делают это блюдо вкусным и желанным на столе.
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