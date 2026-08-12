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Больше не горчит, а тает во рту: как правильно варить пшенную кашу

Опубликовано: 12 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Больше не горчит, а тает во рту: как правильно варить пшенную кашу
Больше не горчит, а тает во рту: как правильно варить пшенную кашу
Legion-Media
Избавиться от горечи в пшённой каше поможет обваривание кипятком или замачивание в горячей воде. Правильные пропорции и настаивание делают крупу нежной и рассыпчатой.

Пшённая каша — полезное и сытное блюдо, но многие отказываются от неё из-за специфической горечи или неудачной текстуры. На самом деле проблема не в крупе, а в её подготовке. Правильная обработка и пропорции превращают пшено в нежное, тающее во рту блюдо, пишет nord-news.ru.

Как убрать горечь

Главная причина неприятного привкуса — окислившиеся жиры на поверхности зёрен. Удалить их можно двумя способами:

  • Первый: залить промытую крупу горячей водой и оставить на 5–10 минут.
  • Второй: обдать пшено кипятком через дуршлаг.

Оба метода эффективно выводят горькие вещества и улучшают развариваемость. Важно также тщательно промывать крупу до прозрачной воды, активно перетирая её руками.

Пропорции и варка

Консистенция зависит от количества воды:

  • рассыпчатая каша — 1 стакан крупы на 2 стакана воды;
  • средней вязкости — 1:3;
  • жидкая, вязкая — 1:4.

Крупу заливают холодной водой, добавляют соль, доводят до кипения, затем убавляют огонь и варят 15–25 минут под крышкой. После выключения плиты кашу оставляют на 10–15 минут — она «доходит» и становится более нежной. Сливочное масло добавляют в конце, оно делает текстуру шелковистой.

Личный опыт автора

Раньше я считала пшённую кашу пресной и горькой, пока не узнала про обваривание кипятком. Попробовала — разница огромная. Теперь всегда промываю крупу до чистой воды, обдаю кипятком и варю в пропорции 1:3. Каша получается рассыпчатой, без горечи, с мягким сливочным вкусом. Добавляю мёд или ягоды — и это становится полноценным полезным завтраком.

Вывод

Идеальная пшённая каша — результат правильной подготовки крупы. Тщательное промывание и обваривание кипятком убирают горечь, а выбор пропорций и настаивание под крышкой дают нужную консистенцию. Простые приёмы делают это блюдо вкусным и желанным на столе.

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Автор:
Евгения Сухова
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