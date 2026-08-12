Больше не горчит, а тает во рту: как правильно варить пшенную кашу

Новости по теме

«Все равны как на подбор»: этот сорт огурцов никогда не перерастает, а плоды лишены горечи — не зеленцы, а загляденье

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Добавляем в тесто — и пельмени остаются целыми даже после долгой варки: не ингредиент, а палочка-выручалочка

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Добавляем ложку при варке — и свёкла приготовится в три раза быстрее: ещё и вкус станет лучше

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1 чайная ложка на куст - и огурцы шпарят зеленцы до морозов: забудьте про сухие завязи и горечь

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Для приготовления аджики к плите не подхожу - нашла идеальный рецепт без варки: жгучая и ароматная

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