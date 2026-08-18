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Жарим рыбу без брызг и запахов: простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки

Опубликовано: 18 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Жарим рыбу без брызг и запахов: простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки
Жарим рыбу без брызг и запахов: простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки
Legion-Media
Избавиться от брызг и запаха при жарке рыбы помогут рисовая мука, пергамент и проветривание. Простые советы превращают готовку из стресса в удовольствие.

Жарка рыбы часто превращается в настоящий стресс: масло разлетается по плите, запах въедается в мебель, а пригоревшие пятна отмываются с трудом. Однако есть простые приёмы, которые помогают готовить рыбу чисто, быстро и без нервотрёпки, пишет ИА EAOMedia.

Почему рыба брызжет

Основная причина — влага на поверхности рыбы и в масле. При нагревании капли воды мгновенно превращаются в пар и выбрасывают горячий жир наружу. Естественная влага внутри рыбы также усиливает запах, который потом долго выветривается.

Как уменьшить брызги

Полезные советы:

  • Перед жаркой рыбу обязательно промокают бумажным полотенцем — чем суше поверхность, тем меньше брызг.
  • Сковороду тоже протирают насухо.
  • Масло должно быть горячим, но не дымиться.
  • Если накрыть сковороду крышкой с отверстиями или пергаментом с прорезями, брызги уменьшатся, а пар сможет выходить наружу, не создавая конденсат.
  • Лёгкая обсыпка мукой или крахмалом снижает выделение влаги.
  • Особенно хорошо работает рисовая мука — она даёт нежную золотистую корочку и почти не оставляет следов на плите.

Как убрать запах

Откройте окно или включите вытяжку — свежий воздух не даст запаху задерживаться. Добавьте в масло пару лавровых листов или дольку лимона — аромат станет мягче и приятнее.

Личный опыт автора

Раньше я избегала жарки рыбы из-за вечной борьбы с брызгами и запахом. Когда узнала про рисовую муку и пергамент, процесс стал намного чище. Теперь я жарю рыбу без опаски, и кухня остаётся свежей.

Вывод

Чтобы жарить рыбу без проблем, достаточно обсушить рыбу, использовать рисовую муку, накрыть сковороду пергаментом и хорошо проветрить кухню. Эти простые советы делают процесс чистым, быстрым и приятным.

Ранее мы рассказывали, как приготовить универсальный чистящий раствор.

Автор:
Евгения Сухова
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