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Зачем ставить стакан с солью в комнате - лайфхак для дома, который стоит попробовать всем

Опубликовано: 29 июня 2026 12:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Зачем ставить стакан с солью в комнате - лайфхак для дома, который стоит попробовать всем
фото Городовой ру
Обычная соль пригодится не только на кухне

Соль — это не просто специя, а настоящий домашний помощник. С ее помощью можно решать разные мелкие бытовые задачи, и одна из них — борьба с неприятными запахами.

Как соль помогает убрать запахи

Секрет в сочетании соли и уксуса: вместе они работают как натуральный поглотитель ароматов. Вот что нужно сделать:

  • взять стакан воды;
  • добавить 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку уксуса;
  • поставить емкость в помещении, где держится стойкий запах;
  • оставить на несколько часов или на ночь — за это время воздух заметно освежится.

Важные нюансы и полезные советы

Такой раствор не маскирует запахи, а именно нейтрализует их, и при этом не раздражает дыхательные пути. Лучше ставить стакан подальше от детей и домашних животных. Если запах очень сильный, можно повторить процедуру 2–3 дня подряд.

Для усиления эффекта рядом можно положить открытую пачку обычной соли — она тоже неплохо впитывает посторонние ароматы.

Вывод

Простой раствор из соли и уксуса — доступный и щадящий способ освежить комнату. Он выручает в жару, когда проветривание почти не помогает, и позволяет обойтись без агрессивных освежителей. Главное — использовать средство разумно и не ждать мгновенного результата: на нейтрализацию запаха нужно время.

Из личного опыта

Как-то летом в квартире долго держался запах подгоревшей еды, и обычное проветривание не спасало. Попробовала этот способ — оставила стакан с раствором на кухне на ночь. Утром воздух действительно стал свежее, без резкого аромата «отдушки».

Ранее «Городовой» рассказывал, как заправиться без очередей на любой АЗС.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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