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Как заправиться без очередей на любой АЗС: лайфхак, который сэкономит время и деньги

Опубликовано: 29 июня 2026 11:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как заправиться без очередей на любой АЗС: лайфхак, который сэкономит время и деньги
фото legion-media
Практические советы для российских водителей

Очереди на АЗС и перебои с топливом заставляют водителей искать обходные пути и нестандартные приемы. Люди делятся находками в чатах и соцсетях — и среди них попадаются реально рабочие варианты.

Проверенные способы найти бензин и сэкономить время

Вот что советуют опытные водители:

  • использовать мобильные сервисы — они показывают наличие топлива, цены и загруженность колонок;
  • проверять свежие отзывы на картах и в группах по городу или трассе — водители оперативно пишут, где бензин кончился, а где появился;
  • смотреть данные на специализированных площадках — там водители сами отмечают наличие топлива и длину очередей, плюс видно время последнего обновления;
  • избегать АЗС рядом с крупными трассами и городами — на них чаще всего самые длинные очереди и более высокие цены;
  • заправляться ночью — поток машин заметно меньше, и время в очереди сокращается в разы.

Важные нюансы и риски

Сервисы удобны, но не дают стопроцентной гарантии: информация может устареть за считаные минуты. Кроме того, в сети встречаются мошеннические сайты‑клоны, которые запрашивают персональные данные.

Всегда перепроверяйте сведения и не вводите личные данные на сомнительных ресурсах.

Вывод

В условиях нестабильного наличия топлива лучший подход — комбинировать источники информации. Приложения, отзывы и личные наблюдения вместе дают более полную картину. Главное — не полагаться на один канал данных и держать в запасе план Б. Об этом сообщает "BFM.ru".

Из личного опыта

Раньше я просто заезжала на ближайшую АЗС, не задумываясь. Когда начались перебои, пришлось освоить сервисы и чаты. Теперь перед любой поездкой проверяю 2–3 источника: приложение банка, отзывы на карте и локальную группу в мессенджере. Пару раз это выручало — узнавала, что на привычной заправке нет нужного вида топлива, и успевала скорректировать маршрут. Сейчас такой «мини‑мониторинг» стал привычкой: экономит и время, и нервы.

Ранее «Городовой» рассказывал, как стройка ВСМ заставит автобусы ездить чаще в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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