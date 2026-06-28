Минус пять путей и пересадка в Рыбацком: как стройка ВСМ заставит автобусы ездить чаще в Петербурге

С 1 июля электрички с Московского вокзала будут приходить и уходить со станции Рыбацкое.

Привычный маршрут до Московского вокзала для многих скоро станет недоступен. С июля 2026 года электрички Волховстроевского направления перестанут доезжать до центра города. Их «конечной» станет станция Рыбацкое.

Рассказываем, почему это происходит и как город планирует спасать ситуацию с транспортом.

Зачем всё это нужно?

Причина глобальная — строительство ВСМ (высокоскоростной железнодорожной магистрали) между Москвой и Петербургом. Это те самые поезда, которые будут долетать до столицы за 2 часа 15 минут.

Чтобы построить для них новый терминал на Московском вокзале, нужно освободить место. Под «раздачу» попали первые пять путей.

Электричкам там просто не останется пространства, поэтому их «выселяют» на окраину.

Рыбацкое — новый хаб

Теперь основной поток пассажиров будет выходить в Рыбацком. Чтобы люди не застряли на платформе, власти обещают усилить наземный транспорт.

Что изменится в расписании автобусов:

Маршрут №324 (до метро «Шушары»): с 2026 года добавят автобусов, в часы пик ждать их придется 13–17 минут.

(до метро «Шушары»): с 2026 года добавят автобусов, в часы пик ждать их придется 13–17 минут. Маршрут №330 (Колпино — метро «Шушары»): станет ходить чаще, каждые 6–8 минут.

(Колпино — метро «Шушары»): станет ходить чаще, каждые 6–8 минут. Маршрут №326 (Колпино — Купчино): его усилили уже сейчас, не дожидаясь 2026 года. Теперь по утрам он ходит каждые 5–9 минут.

Важный нюанс: Чиновники честно признались: в контрактах с перевозчиками не прописано внедрение более вместительных автобусов, их в парках просто нет. Ставку делают на то, что обычные автобусы будут ездить чаще, сообщает "ДП".

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Если вы живете в пригороде, вот на какие номера маршрутов стоит ориентироваться после переноса электричек:

Колпино: 192, 196, 324, 326, 327, 328, 330, 396А.

192, 196, 324, 326, 327, 328, 330, 396А. Металлострой: 115, 115А, 189, 327, 328, 396, 440.

115, 115А, 189, 327, 328, 396, 440. Усть-Ижора и Понтонный: 189, 327 (только Усть-Ижора), 328, 440.

189, 327 (только Усть-Ижора), 328, 440. Петро-Славянка: 396, 396А.

Если нужно в центр от Рыбацкого, помимо метро, можно прыгнуть в трамвай №24. На правый берег Невы отвезут трамвай №27 и автобус №97.

Есть ли альтернативы?

Кроме Рыбацкого, пассажирам советуют присмотреться к станциям Обухово и Сортировочная.

В Обухово есть метро, а также автобусы №96, №48 и №693.

До Сортировочной ходят троллейбусы №26, 29, 35, 36, 42.

Что в итоге?

Пересадка в Рыбацком — это лишнее время и нагрузка на «зеленую» ветку метро, которая и так не пустует. Власти обещают мониторить ситуацию в реальном времени.

Если у платформ будут скапливаться толпы, обещают корректировать маршруты.

Главный совет на будущее: закладывайте на дорогу лишние 20–30 минут и заранее ищите удобные автобусные пересадки. Время привыкать к новой логистике еще есть.

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