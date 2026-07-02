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Советские вещи снова в моде: что из СССР носят в 2026 году и почему это выглядит дороже новинок

Опубликовано: 2 июля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Советские вещи снова в моде: что из СССР носят в 2026 году и почему это выглядит дороже новинок
фото legion-media
Почему советская эстетика снова на пике

Кажется, будто мода сделала круг и вернулась к вещам, которые когда‑то пылились на антресолях. Сегодня советские предметы гардероба перестали быть просто отголоском прошлого — они стали частью стильных, продуманных образов.

Тренд держится не на волне ностальгии, а на желании выглядеть небанально и уверенно.

Что из советского гардероба сейчас особенно актуально

Вот несколько позиций, которые легко вписать в современный лук:

  1. шерстяные юбки миди и костюмные комплекты — они смотрятся собранно и интеллигентно, особенно в паре с лаконичной водолазкой и лоферами;
  2. телогрейки и рабочие куртки — брутальный акцент, который выигрышно смотрится с широкими брюками и минималистичными аксессуарами;
  3. вязаные жилеты и плотный трикотаж — отличная база для многослойности: их надевают поверх рубашек или с джинсами и юбками;
  4. пальто с мужским силуэтом и выраженным оверсайзом — за счет четкой формы такие модели добавляют образу структурности;
  5. шапки-ушанки и фактурные вязаные головные уборы — теперь это не просто защита от холода, а выразительный акцент.

В чем секрет популярности

Сейчас ценится не показная эффектность, а характер и история в деталях. Советские вещи дают ощущение основательности: они не пытаются понравиться любой ценой, зато подчеркивают индивидуальность.

К тому же добротные материалы и выверенные силуэты удачно сочетаются с современными аксессуарами.

Вывод

Советская мода сегодня — это не копирование прошлого, а его творческое переосмысление. Такие вещи помогают собрать образ с характером, не гонясь за мимолетными трендами.

Грамотное сочетание ретродеталей с актуальными элементами делает стиль узнаваемым и живым, отмечает автор канала "Стиль и проявленность - Мария Шеди" (18+).

Личный опыт автора

Поначалу сомневалась, стоит ли доставать из шкафа старую вязаную безрукавку — казалось, она будет выглядеть старомодно. Но стоило надеть ее поверх простой белой рубашки и добавить лаконичные джинсы — образ сразу заиграл.

С тех пор не боюсь смешивать вещи из разных эпох: главное — чувствовать баланс и не бояться экспериментов.

Ранее «Городовой» рассказывал, где вкусно поесть в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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