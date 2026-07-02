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Где вкусно поесть в Петербурге: 2ГИС назвал лучшие заведения, которые стоит посетить

Опубликовано: 2 июля 2026 10:48
 Проверено редакцией
Городовой ру
Где вкусно поесть в Петербурге: 2ГИС назвал лучшие заведения, которые стоит посетить
фото legion-media
Кто стал лучшим по мнению горожан

2ГИС подвел итоги международной премии и назвал топовые заведения Санкт‑Петербурга — выбор делали сами пользователи.

Лауреатов определяли не «в кабинете», а по реальным оценкам, отзывам и активности миллионов человек: так рейтинг получается по‑настоящему народным.

В общей сложности награды получили 342 компании города — не только из сферы общепита, но и из других отраслей.

В каких номинациях раздали награды

В общепите победителей выбрали сразу в восьми категориях — от ресторанов до фудмоллов. Всего отметили десятки точек: 53 ресторана, 51 кафе, 46 кофеен, 41 бар, 40 кондитерских, 54 точки стритфуда, 11 рюмочных и 4 фудмолла.

Такой охват помогает быстро найти подходящее место под любой запрос — хоть на деловой обед, хоть на прогулку с кофе.

Какие заведения точно стоит взять на заметку

Среди тех, кто получил специальный знак в приложении, есть уже знакомые многим места: например, рестораны «Ферма Бенуа» и «Кореана», кофейни «ТЧК» и «Буше», ресторан Bekitzer и рюмочная «Ипполит».

Это не просто громкие имена — у них стабильно хорошие оценки и живой интерес со стороны посетителей.

Премия 2ГИС — это не абстрактный топ, а срез реальных предпочтений людей. Если хочется быстро выбрать место, где действительно приятно и вкусно, такой рейтинг становится удобным ориентиром.

Ранее «Городовой» рассказывал, минимальная продуктовая корзина выросла в цене почти на 4%.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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