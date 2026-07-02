«Руспродсоюз»: минимальная продуктовая корзина выросла в цене почти на 4%

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Сходил за продуктами в Беларуси - и обомлел от цен: будто в СССР вернулся, а не в соседнюю страну съездил

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Почему стоит переехать в Сибирь - дело не только в низких ценах: для кого таежный регион станет раем

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Аттестат по цене отпуска: почему Петербург обогнал регионы по сборам

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Словно в СССР оказался: какие продукты можно купить на 50 рублей в Беларуси - таких цен больше нигде нет

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Сходил за продуктами в Беларуси - и обомлел от местных цен: будто в СССР вернулся

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