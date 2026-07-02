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«Руспродсоюз»: минимальная продуктовая корзина выросла в цене почти на 4%

Опубликовано: 2 июля 2026 10:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Руспродсоюз»: минимальная продуктовая корзина выросла в цене почти на 4%
фото legion-media
Ценына продукты растут, а бюджеты - не очень

С начала 2026 года минимальная продуктовая корзина ощутимо потяжелела для кошелька: её стоимость подросла почти на 4%. Данные «Руспродсоюза» не оставляют сомнений — динамика устойчивая.

При этом разброс цен по регионам такой, что одна и та же корзина может стоить в три раза дороже в одном месте и заметно дешевле в другом.

Где сколько стоит: география цен

Разница в стоимости корзины наглядно показывает, насколько неоднородна ценовая картина по стране. На Чукотке за минимальный набор продуктов придётся выложить свыше 20 тысяч рублей, а в Мордовии — чуть больше 6 тысяч.

В столичных регионах ценник держится в районе 9 тысяч, а в ряде областей остаётся ближе к нижней границе.

На что обратить внимание при планировании расходов

Вот несколько простых приёмов, которые помогут держать траты под контролем:

  • ориентируйтесь на сезонные продукты — они обычно дешевле и вкуснее;
  • сравнивайте цены в разных магазинах и пользуйтесь акциями;
  • составляйте список покупок заранее, чтобы не брать лишнего.

Что из этого следует

Рост цен на базовую корзину — сигнал внимательнее следить за расходами. Региональные различия дают пространство для манёвра: где-то те же продукты реально купить заметно дешевле. Грамотное планирование помогает не терять в качестве питания, даже если бюджет ограничен.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге в ближайшие дни разыграется непогода.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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