«Руспродсоюз»: минимальная продуктовая корзина выросла в цене почти на 4%

С начала 2026 года минимальная продуктовая корзина ощутимо потяжелела для кошелька: её стоимость подросла почти на 4%. Данные «Руспродсоюза» не оставляют сомнений — динамика устойчивая.
При этом разброс цен по регионам такой, что одна и та же корзина может стоить в три раза дороже в одном месте и заметно дешевле в другом.
Где сколько стоит: география цен
Разница в стоимости корзины наглядно показывает, насколько неоднородна ценовая картина по стране. На Чукотке за минимальный набор продуктов придётся выложить свыше 20 тысяч рублей, а в Мордовии — чуть больше 6 тысяч.
В столичных регионах ценник держится в районе 9 тысяч, а в ряде областей остаётся ближе к нижней границе.
На что обратить внимание при планировании расходов
Вот несколько простых приёмов, которые помогут держать траты под контролем:
- ориентируйтесь на сезонные продукты — они обычно дешевле и вкуснее;
- сравнивайте цены в разных магазинах и пользуйтесь акциями;
- составляйте список покупок заранее, чтобы не брать лишнего.
Что из этого следует
Рост цен на базовую корзину — сигнал внимательнее следить за расходами. Региональные различия дают пространство для манёвра: где-то те же продукты реально купить заметно дешевле. Грамотное планирование помогает не терять в качестве питания, даже если бюджет ограничен.
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