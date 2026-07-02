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Синоптики предупреждают: 2 июля в Петербурге - дождь и похолодание

Опубликовано: 2 июля 2026 06:41
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики предупреждают: 2 июля в Петербурге - дождь и похолодание
фото Городовой ру
В Петербурге разыграется непогода

Лето в самом разгаре, но погода решила подбросить сюрприз: в четверг, 2 июля, в город придет циклон, и день выдастся совсем не таким, как накануне.

Если 1 июля было солнечно и тепло (воздух прогревался выше +25 °C), то теперь ситуация резко изменится.

Синоптики предупреждают: ожидаются продолжительные дожди, местами сильные, не исключены и грозы.

Температура опустится до +15…+18 °C — по ощущениям будет скорее по-осеннему, несмотря на начало июля.

Ещё один маркер циклона — резкое падение атмосферного давления. Из-за обильных осадков за сутки может выпасть более 20 мм воды — это около месячной нормы.

На этом фоне в Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 05:00 до 20:00.

Несколько советов, как провести день безопасно и с комфортом:

  • Возьмите зонт. И лучше не один — на случай, если дождь усилится.
  • Одевайтесь по погоде. Учитывая похолодание, пригодится куртка или ветровка.
  • Будьте внимательны за рулем. Мокрый асфальт снижает сцепление, а из-за дождя может ухудшиться видимость. Соблюдайте дистанцию и не превышайте скорость. Водителям также советуют избегать длительной парковки на низких участках дорог, у мостов и путепроводов. Отдельно обратите внимание: возле крышек шахт тоннельных коллекторов выставлены ограждения — парковать машины там не рекомендуется.

В общем, день обещает быть непростым, но с этими советами он точно пройдёт без лишних неприятностей! Берегите себя.

Ранее «Городовой» рассказывал, начинается опасный сезон для аллергиков.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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