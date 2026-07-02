Хайям одной фразой объяснил, почему нельзя возвращаться к бывшим: за 1000 лет абсолютно ничего не изменилось

Омар Хайям, выдающийся персидский учёный, астроном, математик, философ и поэт, оставил после себя богатое наследие. Его знаменитые рубаи, короткие четверостишия, сохраняют свою актуальность на протяжении тысячелетия.
Хайям отличался уникальным мировоззрением, которое он искусно выражал в своих четверостишиях, затрагивая темы любви, дружбы и межличностных отношений. Мы предлагаем вашему вниманию его мудрое изречение, касающееся утраченной любви и предательства.
Никогда не иди назад. Возвращаться нет уже смысла. Даже если там те же глаза, В которых тонули мысли.
В своем высказывании Хайям акцентирует внимание на бессмысленности возвращения к прошлому, поскольку это не принесёт никаких новых приобретений. Поэт подчёркивает, что даже глубокие чувства, такие как любовь, не могут служить оправданием для предательства.
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