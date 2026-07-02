Городовой / Полезное / Хайям одной фразой объяснил, почему нельзя возвращаться к бывшим: за 1000 лет абсолютно ничего не изменилось
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Дагестане чеснок хранят только так: зубчики не гниют и не темнеют – секрет в технологии Полезное
Велозаезд в Приозерском районе: ограничение движения и смена маршрутов автобусов с 5 июля Новости Петербурга
Почему на территории Карелии так много озер - причина не только в ледниках: полезно знать каждому Полезное
Варю грецкие орехи 3 минуты — и скорлупа сходит на раз: ядра плотные, хрустящие Полезное
Общипали куст – и почковый клещ отправится к праотцам: простой метод борьбы с коварным вредителем смородины Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Хайям одной фразой объяснил, почему нельзя возвращаться к бывшим: за 1000 лет абсолютно ничего не изменилось

Опубликовано: 2 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Хайям одной фразой объяснил, почему нельзя возвращаться к бывшим: за 1000 лет абсолютно ничего не изменилось
Хайям одной фразой объяснил, почему нельзя возвращаться к бывшим: за 1000 лет абсолютно ничего не изменилось
Городовой ру
Со словами поэта трудно спорить

Омар Хайям, выдающийся персидский учёный, астроном, математик, философ и поэт, оставил после себя богатое наследие. Его знаменитые рубаи, короткие четверостишия, сохраняют свою актуальность на протяжении тысячелетия.

Хайям отличался уникальным мировоззрением, которое он искусно выражал в своих четверостишиях, затрагивая темы любви, дружбы и межличностных отношений. Мы предлагаем вашему вниманию его мудрое изречение, касающееся утраченной любви и предательства.

Никогда не иди назад. Возвращаться нет уже смысла. Даже если там те же глаза, В которых тонули мысли.

В своем высказывании Хайям акцентирует внимание на бессмысленности возвращения к прошлому, поскольку это не принесёт никаких новых приобретений. Поэт подчёркивает, что даже глубокие чувства, такие как любовь, не могут служить оправданием для предательства.

Ранее мы рассказали, от какой мечты стоит отказаться в 40 лет.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью