Городовой / Полезное / Беру уксус и лук — и за 10 минут смывают вековой нагар со сковороды: старый бабушкин метод
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Российский поселок, до которого не добраться на машине: здесь нет дорог и привычных удобств - где находится Полезное
От чистой миски до спасательного жилета: где в Петербурге безопасно и спокойно провести летний день с собакой у воды Новости Петербурга
Рекорды ЕГЭ: в Петербурге более 900 стобалльников - результаты и предметы-лидеры 2026 года Новости Петербурга
Замиокулькас дуреет с этой подкормки: 1 таблетка в воду — и листья крупные, блестящие, хоть на конкурс красоты Полезное
Закон о домах-памятниках подписан Бегловым - что изменится в Петербурге с 2026 года Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Беру уксус и лук — и за 10 минут смывают вековой нагар со сковороды: старый бабушкин метод

Опубликовано: 2 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Беру уксус и лук — и за 10 минут смывают вековой нагар со сковороды: старый бабушкин метод
Беру уксус и лук — и за 10 минут смывают вековой нагар со сковороды: старый бабушкин метод
Legion-Media
Без химии, без усилий — просто кипятите и мойте.

Подгоревшая сковорода — не повод для паники. Есть старый и проверенный способ, который использовали задолго до появления современных чистящих средств. Два простых ингредиента — лук и уксус — помогут вернуть посуде чистоту без агрессивной химии и лишних затрат.

Почему лук и уксус работают

В луке содержатся природные кислоты, которые эффективно разрушают пригоревшие остатки пищи. Уксус, в свою очередь, растворяет жир и помогает убрать чёрные пятна. Вместе они создают мощный, но при этом безопасный для посуды очищающий состав. Этот метод не новый — он проверен десятилетиями и сейчас переживает второе рождение благодаря своей простоте.

Как правильно использовать

  1. Берут 1 красную луковицу и нарезают с шелухой — она содержит активные вещества, которые помогают очистке.
  2. Ломтики равномерно распределяют по дну сковороды, заливают примерно четвертью стакана уксуса и нагревают до кипения.
  3. Спустя несколько минут пригоревший слой начнёт отслаиваться. Остаётся лишь удалить остатки губкой — и посуда снова как новая.

Преимущества метода

Всё натуральное и доступное. Лук и уксус есть в каждом доме. Метод не требует специальных инструментов или дорогих средств. Он безопасен для покрытия и не оставляет химического запаха. Подходит для большинства видов сковород — чугунных, стальных, эмалированных.

Личный опыт автора

Когда на сковороде пригорела каша, решила попробовать этот метод. Нарезала луковицу, залила уксусом, прокипятила — и чёрный налёт отошёл буквально на глазах. Губкой легко сняла остатки, и сковорода выглядела как новая. С тех пор я не тороплюсь выбрасывать посуду — сначала проверяю старые методы.

Вывод

Лук и уксус — дешёвый и экологичный способ очистить старую сковороду. Никакой химии, никаких усилий — достаточно прокипятить несколько минут.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить герань для яркого цветения.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью