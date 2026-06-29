Эффективно и даром: забытая советская подкормка для герани — выпустит фонтан из цветоносов

Новости по теме

Лью под корень — и опьяневшая герань выстреливает ворохом цветоносов: эта подкормка превратит растение в пышный шар

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Герани до 30 мая – обязательно: внесли под корень подкормку – и даже ленивая штампует бутоны как заведенная

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2 компонента в бороздки – и чеснок никогда не пожелтеет: обязательная подкормка в апреле

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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Какое удобрение для герани важнее солнца: всего 2 подкормки за весну – и пеларгония выдает цветоносы пачками круглый год

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