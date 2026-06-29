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Эффективно и даром: забытая советская подкормка для герани — выпустит фонтан из цветоносов

Опубликовано: 29 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Эффективно и даром: забытая советская подкормка для герани — выпустит фонтан из цветоносов
Эффективно и даром: забытая советская подкормка для герани — выпустит фонтан из цветоносов
Городовой ру
Как добиться пышного цветения герани

С наступлением осени комнатная герань вступает в фазу покоя, что является критически важным этапом вегетации, поскольку в это время происходит закладка цветочных почек. В этот период крайне важно обеспечить растению оптимальные условия.

Особенности герани

К сожалению, в условиях квартиры это практически неосуществимо, так как растению требуется температурный режим в пределах от +5 до +10 градусов Цельсия. Как следствие, в зимний период герань подвергается стрессу, что проявляется в пожелтении и опадании листьев.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по поддержанию растения и стимулированию обильного цветения. Причем, начинать подкормки нужно уже в июле.

Приготовление подкормки

Эффективным решением является подкормка, широко применявшаяся в советское время. Для ее приготовления потребуется всего три компонента.

Необходимо мелко нарезать четыре зубчика чеснока и залить их стаканом воды. Полученный раствор следует настаивать в течение суток, после чего процедить.

Затем в отдельном стакане растворить две таблетки янтарной кислоты, и оба раствора объединить. Полученное средство довести до объема в три литра.

Оставшийся ингредиент — 3% перекись водорода. Одну столовую ложку следует добавить к рабочему раствору и полить герань.

Ранее мы рассказали, как ускорить процесс созревания томатов.

Автор:
Ксения Давыдова
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