Варю грецкие орехи 3 минуты — и скорлупа сходит на раз: ядра плотные, хрустящие

Новости по теме

Волшебные ядра мудрости: как грецкий орех влияет на мозг и почему его лучше покупать в скорлупе

Перейти

Этот салат из 4 ингредиентов съедают раньше оливье: без варки и сложных продуктов

Перейти

Приготовил один раз — и занёс в список любимых рецептов: салат "Нежность" без варки и хлопот

Перейти

Рис больше не варю: нашёл способ проще — без варки на плите, а получается рассыпчатым, как в ресторане

Перейти

1 горсть в топку - и дымоход блестит от чистоты весь год: лучший способ бесконтактной очистки

Перейти