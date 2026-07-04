Закопали под яблоней "старую плесень" – и урожай побьет мировые рекорды: секрет в таком симбиозе

Урожай будет мощным

Иногда даже опытные садоводы сталкиваются с ситуацией, когда яблоня, ранее плодоносившая на протяжении многих лет, неожиданно прекращает давать урожай. Существует множество причин этого явления, однако ключевой фактор заключается в недостатке ресурсов для формирования плодов.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по исправлению данной ситуации и получению обильного урожая яблок уже в следующем году. Этот метод был широко распространен в советский период, когда в качестве удобрений активно применялись органические материалы.

Хлеб – всему голова

В качестве эффективного средства предлагается использовать обыкновенный черный хлеб. Однако для его применения необходимо дождаться образования плесени и полного затвердевания продукта.

После этого буханку следует поместить в почву под яблоней на расстоянии не менее 50 сантиметров от ствола. Для молодых деревьев достаточно одной буханки, тогда как для взрослых рекомендуется использовать 3-4 буханки.

Алгоритм действий

Для этого необходимо выкопать небольшую яму глубиной до 30 сантиметров, поместить в нее хлеб, засыпать землей и обильно полить водой.

Такую агротехническую процедуру нужно проводить в августе, когда растение постепенно переходит в фазу покоя, или ранней весной, до начала вегетации.

Почему это работает

Эффективность метода обусловлена наличием многочисленных микроорганизмов на поверхности хлеба. Вступая в симбиотические отношения с почвенными бактериями, они способствуют обогащению корневой системы полезными элементами, что стимулирует плодоношение яблони.

Ранее мы рассказали, как поливать томаты, чтобы они не трескались.