Закопали под яблоней "старую плесень" – и урожай побьет мировые рекорды: секрет в таком симбиозе

Иногда даже опытные садоводы сталкиваются с ситуацией, когда яблоня, ранее плодоносившая на протяжении многих лет, неожиданно прекращает давать урожай. Существует множество причин этого явления, однако ключевой фактор заключается в недостатке ресурсов для формирования плодов.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по исправлению данной ситуации и получению обильного урожая яблок уже в следующем году. Этот метод был широко распространен в советский период, когда в качестве удобрений активно применялись органические материалы.
Хлеб – всему голова
В качестве эффективного средства предлагается использовать обыкновенный черный хлеб. Однако для его применения необходимо дождаться образования плесени и полного затвердевания продукта.
После этого буханку следует поместить в почву под яблоней на расстоянии не менее 50 сантиметров от ствола. Для молодых деревьев достаточно одной буханки, тогда как для взрослых рекомендуется использовать 3-4 буханки.
Алгоритм действий
Для этого необходимо выкопать небольшую яму глубиной до 30 сантиметров, поместить в нее хлеб, засыпать землей и обильно полить водой.
Такую агротехническую процедуру нужно проводить в августе, когда растение постепенно переходит в фазу покоя, или ранней весной, до начала вегетации.
Почему это работает
Эффективность метода обусловлена наличием многочисленных микроорганизмов на поверхности хлеба. Вступая в симбиотические отношения с почвенными бактериями, они способствуют обогащению корневой системы полезными элементами, что стимулирует плодоношение яблони.
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