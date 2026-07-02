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Поливаю томаты правильно – и плоды больше не трескаются: советы от агронома Радзевской

Опубликовано: 2 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Поливаю томаты правильно – и плоды больше не трескаются: советы от агронома Радзевской
Поливаю томаты правильно – и плоды больше не трескаются: советы от агронома Радзевской
Городовой ру
Как избежать растрескивания томатов

В июле многие садоводы сталкиваются с проблемой растрескивания томатов, что приводит к остановке созревания плодов и их быстрой порче. Решение проблемы может быть более простым, чем кажется на первый взгляд.

Причины растрескивания томатов

Зачастую причиной растрескивания является избыток влаги или питательных веществ, поэтому крайне важно поддерживать оптимальный баланс в этих аспектах. Также трещины на плодах могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями, однако в этом случае корректировка ситуации представляет большую сложность.

Как предотвратить растрескивание

Своевременный сбор урожая является эффективной мерой по предотвращению появления трещин на томатах, поэтому необходимо внимательно отслеживать изменение оттенка плодов. В некоторых случаях растрескивание обусловлено сортовыми особенностями, в связи с чем рекомендуется высаживать только проверенные сорта.

Для предотвращения растрескивания следует строго соблюдать все агротехнические правила, а также обеспечить культуре правильный режим внесения влаги. Капельный полив является отличным решением, поскольку он позволяет избежать избыточного увлажнения, как отмечает садовод Виктория Радзевская на своём дзен-канале.

Прислушиваясь к рекомендациям, вы сможете предотвратить растрескивание томатов. Это обеспечит длительное сохранение урожая, поскольку плоды останутся неповрежденными.

Ранее мы рассказали, как сделать урожай ягод слаще.

Автор:
Ксения Давыдова
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