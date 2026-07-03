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Смешиваю перекись, соду и мыло — и за 30 минут отмываю лоток стиральной машинки до блеска

Опубликовано: 3 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Смешиваю перекись, соду и мыло — и за 30 минут отмываю лоток стиральной машинки до блеска
Смешиваю перекись, соду и мыло — и за 30 минут отмываю лоток стиральной машинки до блеска
Legion-Media
Лимонная кислота разрушает детали стиральной машины, а безопасная смесь из перекиси, соды и мыла эффективно удаляет налёт с лотка без вреда для техники.

Чистота лотка для моющих средств напрямую влияет на качество стирки и срок службы техники. Со временем на его стенках образуется налёт — смесь накипи и остатков порошка. Он забивает сливные отверстия, мешает дозировке и может стать источником затхлого запаха. Многие хозяйки пытаются решить проблему народными методами, но не все они безопасны. О том, как правильно ухаживать за лотком, рассказывает автор блога "СО ВКУСОМ".

Почему лоток загрязняется и к чему это приводит

Со временем на внутренних поверхностях лотка и в труднодоступных местах скапливается белый налёт — остатки моющих средств, смешанные с солями жёсткой воды. Это образование:

  • забивает сливные каналы, препятствуя нормальному выходу воды;
  • мешает дозировке порошка или геля;
  • может стать рассадником бактерий и источником неприятного запаха.

Запущенное состояние лотка сокращает срок службы машины и снижает эффективность стирки.

Чего делать категорически нельзя

Один из самых распространённых советов — использовать лимонную кислоту для чистки стиральной машины. Однако специалисты предупреждают: этот метод, безопасный для чайников, для стиральной техники губителен. Кислота разъедает не только накипь, но и резиновые уплотнители, пластиковые детали, а также может повредить нагревательный элемент. Даже если лоток съёмный, агрессивное воздействие кислоты ускоряет износ техники.

Безопасный и эффективный рецепт

Для щадящей очистки лотка профессионалы рекомендуют использовать мягкий состав:

  • 50 г перекиси водорода;
  • 3 ст.л. соды;
  • 3 ст.л. хозяйственного мыла (натёртого на тёрке).

Компоненты смешивают до состояния густой пасты, наносят на лоток плотным слоем и оставляют на 30 минут. Затем поверхность несколько раз протирают губкой и промывают под проточной водой. Состав безопасен для деталей, эффективно удаляет налёт и дезинфицирует. Этим же средством можно обрабатывать резиновую манжету и даже барабан.

Личный опыт автора

Всегда стараюсь ухаживать за техникой, но долгое время чистила лоток стиральной машины лимонной кислотой, как советовали в интернете. Результат был — налёт уходил, но спустя пару лет машинка начала работать с перебоями. Тогда я обратилась к знакомому мастеру, и он показал мне резиновую манжету, которую буквально разъела кислота. Ремонт обошёлся в круглую сумму. Теперь использую только щадящий состав из перекиси, соды и мыла. Чищу лоток раз в два месяца — и машинка работает как часы уже больше десяти лет. Убедилась на личном опыте: экономия на правильном уходе выходит дороже.

Вывод

Лимонная кислота опасна для стиральной машины. Безопасная альтернатива — смесь перекиси, соды и хозяйственного мыла. Она удаляет загрязнения, не повреждая детали. Проводите чистку раз в 1–2 месяца, и техника прослужит долгие годы.

Ранее мы рассказывали, как легко очистить старую сковороду от нагара.

Автор:
Евгения Сухова
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