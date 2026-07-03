В Петербурге 4 июля ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер - предупреждение МЧС

В субботу, 4 июля, Петербург накроет волна плохой погоды — об этом заранее предупреждает МЧС. Спасатели опираются на данные синоптиков из ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» и просят горожан не расслабляться.
Ливни, грозы и порывистый ветер могут превратить обычный день в испытание — лучше подготовиться заранее.
Что обещают синоптики
По прогнозу, в городе пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в сильные ливни. В отдельных районах возможны грозы, а вместе с ними — резкие порывы ветра.
Такая погода способна осложнить передвижение по улицам и создать аварийные ситуации, поэтому к прогнозу стоит отнестись серьёзно.
Как переждать непогоду: простые правила безопасности
- избегайте нахождения под деревьями и рядом с шаткими конструкциями — при сильном ветре они могут упасть;
- если вы за рулём, снизьте скорость и держите увеличенную дистанцию — на мокром асфальте тормозной путь заметно растёт;
- по возможности отложите дальние поездки и прогулки — в разгар грозы лучше остаться в помещении;
- проверьте, надёжно ли закреплены уличные предметы на балконе или во дворе — ветер может унести их и повредить чужое имущество.
Прогноз не радует, но риски можно свести к минимуму. Главное — не игнорировать предупреждения спасателей и не испытывать удачу в плохую погоду. Спокойнее и безопаснее переждать ливень дома, чем потом разбираться с последствиями.
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