Городовой / Новости Петербурга / В Петербурге 4 июля ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер - предупреждение МЧС
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Закопали под яблоней "старую плесень" – и урожай побьет мировые рекорды: секрет в таком симбиозе Полезное
Не Хургада и не Каир: город, который является "жемчужиной" Египта - как добраться, что посмотреть Полезное
Смешиваю перекись, соду и мыло — и за 30 минут отмываю лоток стиральной машинки до блеска Полезное
Хайям еще 1000 лет назад назвал признаки идеальной женщины: вам очень повезет, если встретите ее Полезное
Разбросали листья по огороду – слизням придёт каюк: инновационный метод борьбы без всякой химии Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В Петербурге 4 июля ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер - предупреждение МЧС

Опубликовано: 3 июля 2026 23:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге 4 июля ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер - предупреждение МЧС
фото legion-media
Петербург готовится к удару стихии

В субботу, 4 июля, Петербург накроет волна плохой погоды — об этом заранее предупреждает МЧС. Спасатели опираются на данные синоптиков из ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» и просят горожан не расслабляться.

Ливни, грозы и порывистый ветер могут превратить обычный день в испытание — лучше подготовиться заранее.

Что обещают синоптики

По прогнозу, в городе пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в сильные ливни. В отдельных районах возможны грозы, а вместе с ними — резкие порывы ветра.

Такая погода способна осложнить передвижение по улицам и создать аварийные ситуации, поэтому к прогнозу стоит отнестись серьёзно.

Как переждать непогоду: простые правила безопасности

  • избегайте нахождения под деревьями и рядом с шаткими конструкциями — при сильном ветре они могут упасть;
  • если вы за рулём, снизьте скорость и держите увеличенную дистанцию — на мокром асфальте тормозной путь заметно растёт;
  • по возможности отложите дальние поездки и прогулки — в разгар грозы лучше остаться в помещении;
  • проверьте, надёжно ли закреплены уличные предметы на балконе или во дворе — ветер может унести их и повредить чужое имущество.

Прогноз не радует, но риски можно свести к минимуму. Главное — не игнорировать предупреждения спасателей и не испытывать удачу в плохую погоду. Спокойнее и безопаснее переждать ливень дома, чем потом разбираться с последствиями.

Ранее «Городовой» рассказывал об ограничение движения в Приозерском районе 5 июля.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью