Велозаезд в Приозерском районе: ограничение движения и смена маршрутов автобусов с 5 июля

В Ленобласти готовятся к масштабному спортивному событию — шоссейному велозаезду «Тур де Русси». Из‑за гонки придется временно ограничить движение на популярном участке трассы.
Когда и какой участок закроют
Ограничения введут в воскресенье, 5 июля, в Приозерском районе. С 08:00 до 12:30 будет закрыт отрезок трассы А‑121 «Сортавала» с 54‑го по 77‑й километр — от курорта «Игора» до пересечения с Новоприозерским шоссе.
Общая продолжительность перекрытия составит 4 часа 30 минут.
Как изменится работа транспорта
Автобусы, привычные многим жителям и туристам, пойдут по альтернативным маршрутам. Изменения коснутся следующих рейсов:
- № 645;
- № 645А;
- № 859.
Практические советы: как не попасть в пробку
Если на 5 июля у вас запланирована поездка по этому направлению, лучше учесть перекрытие заранее. Вот что можно сделать:
- перенести поездку на другое время — до 08:00 или после 12:30;
- выбрать альтернативный маршрут, ориентируясь на опубликованные схемы;
- если едете на автобусе — уточнить обновлённый путь следования;
- заложить дополнительный запас времени, даже если планируете объезд.
Временные ограничения — не повод отменять планы, но точно повод их скорректировать. Если заранее посмотреть схемы и подстроить график, получится спокойно добраться до места без лишних нервов.
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