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Велозаезд в Приозерском районе: ограничение движения и смена маршрутов автобусов с 5 июля

Опубликовано: 2 июля 2026 23:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Велозаезд в Приозерском районе: ограничение движения и смена маршрутов автобусов с 5 июля
фото legion-media
Как объехать закрытые участки

В Ленобласти готовятся к масштабному спортивному событию — шоссейному велозаезду «Тур де Русси». Из‑за гонки придется временно ограничить движение на популярном участке трассы.

Когда и какой участок закроют

Ограничения введут в воскресенье, 5 июля, в Приозерском районе. С 08:00 до 12:30 будет закрыт отрезок трассы А‑121 «Сортавала» с 54‑го по 77‑й километр — от курорта «Игора» до пересечения с Новоприозерским шоссе.

Общая продолжительность перекрытия составит 4 часа 30 минут.

Как изменится работа транспорта

Автобусы, привычные многим жителям и туристам, пойдут по альтернативным маршрутам. Изменения коснутся следующих рейсов:

  • № 645;
  • № 645А;
  • № 859.

Практические советы: как не попасть в пробку

Если на 5 июля у вас запланирована поездка по этому направлению, лучше учесть перекрытие заранее. Вот что можно сделать:

  • перенести поездку на другое время — до 08:00 или после 12:30;
  • выбрать альтернативный маршрут, ориентируясь на опубликованные схемы;
  • если едете на автобусе — уточнить обновлённый путь следования;
  • заложить дополнительный запас времени, даже если планируете объезд.

Временные ограничения — не повод отменять планы, но точно повод их скорректировать. Если заранее посмотреть схемы и подстроить график, получится спокойно добраться до места без лишних нервов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменится движение в центре Петербурга во время крестного хода.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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