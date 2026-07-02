Крестный ход в Петербурге: схема перекрытия улиц и рекомендации для горожан

В воскресенье, 5 июля, в Петроградском районе пройдет крестный ход — из‑за этого часть улиц станет недоступна для машин. Ограничения затронут территорию рядом с Князь‑Владимирским собором: водителям придётся искать объезды.
Чтобы не попасть впросак, лучше заранее посмотреть, какие улицы закроют и на какое время.
Где и когда не проехать
Перекрытия будут действовать с 11:30 до 13:30. Под запрет попадут сразу несколько участков: Храмовой переулок, улица Блохина (от Храмова переулка до переулка Нестерова), сам переулок Нестерова, Большая Пушкарская улица (от Нестерова до Введенской), Введенская улица (от Большой Пушкарской до улицы Воскова) и улица Воскова (от Введенской до дома № 1).
Схема получается замкнутой — внутри этого контура движение полностью остановят.
Как спланировать маршрут без нервов
- заранее проверьте навигатор: он обычно сразу показывает перекрытия и предлагает варианты объезда;
- если едете в этот район, заложите дополнительный запас времени — даже рядом с зоной перекрытия возможны заторы;
- по возможности выбирайте общественный транспорт: в такие дни он часто остаётся самым предсказуемым способом добраться до места.
Временные ограничения из‑за крестного хода — обычное дело в центре города, но они легко портят планы, если не подготовиться. Пара минут на проверку маршрута избавит от лишних кругов по соседним улицам и от стояния в пробке. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" (18+).
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