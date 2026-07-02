Городовой / Новости Петербурга / Крестный ход в Петербурге: схема перекрытия улиц и рекомендации для горожан
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Будут поцелованы Богом: этот знак станет любимчиком июля – везение по всем фронтам Полезное
Тренды сбережений в Петербурге: горожане стали чаще копить и экономить Новости Петербурга
Россиянам на заметку: как изменится запись к врачам и работа поликлиник с 1 июля 2026 года Новости Петербурга
В Петербурге выявили 220 нарушений по уборке газонов - что это значит для горожан Новости Петербурга
Пенсионный возраст в России: что поменялось к июлю и как сохранить свои права Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Крестный ход в Петербурге: схема перекрытия улиц и рекомендации для горожан

Опубликовано: 2 июля 2026 13:48
 Проверено редакцией
Городовой ру
Крестный ход в Петербурге: схема перекрытия улиц и рекомендации для горожан
фото legion-media
Как изменится движение в центре Петербурга

В воскресенье, 5 июля, в Петроградском районе пройдет крестный ход — из‑за этого часть улиц станет недоступна для машин. Ограничения затронут территорию рядом с Князь‑Владимирским собором: водителям придётся искать объезды.

Чтобы не попасть впросак, лучше заранее посмотреть, какие улицы закроют и на какое время.

Где и когда не проехать

Перекрытия будут действовать с 11:30 до 13:30. Под запрет попадут сразу несколько участков: Храмовой переулок, улица Блохина (от Храмова переулка до переулка Нестерова), сам переулок Нестерова, Большая Пушкарская улица (от Нестерова до Введенской), Введенская улица (от Большой Пушкарской до улицы Воскова) и улица Воскова (от Введенской до дома № 1).

Схема получается замкнутой — внутри этого контура движение полностью остановят.

Как спланировать маршрут без нервов

  • заранее проверьте навигатор: он обычно сразу показывает перекрытия и предлагает варианты объезда;
  • если едете в этот район, заложите дополнительный запас времени — даже рядом с зоной перекрытия возможны заторы;
  • по возможности выбирайте общественный транспорт: в такие дни он часто остаётся самым предсказуемым способом добраться до места.

Временные ограничения из‑за крестного хода — обычное дело в центре города, но они легко портят планы, если не подготовиться. Пара минут на проверку маршрута избавит от лишних кругов по соседним улицам и от стояния в пробке. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге выявили 220 нарушений по уборке газонов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью