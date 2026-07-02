В Петербурге выявили 220 нарушений по уборке газонов - что это значит для горожан

Трава не должна расти как хочет

В Петербурге все чаще фиксируют нарушения по содержанию газонов — в том числе из‑за несвоевременного покоса травы. Госжилинспекция уже насчитала свыше 200 нарушений, среди которых 22 случая, когда траву просто не косили.

При этом правила четко прописывают, как и когда нужно приводить газоны в порядок — и это не просто формальность, а вопрос комфорта и безопасности.

Что требуют нормы

По правилам, действующим в Петербурге и на федеральном уровне, покос травы обязателен с мая по сентябрь — не реже раза в месяц.

При этом высота покрова должна держаться в пределах 3–15 сантиметров.

Параллельно управляющие организации обязаны убирать мусор и листву: это часть стандартного обслуживания придомовой территории.

Почему нельзя пускать все на самотек

Высокая трава — это не только неряшливый вид двора. В ней скапливается пыльца и аллергены, из‑за чего хуже чувствуют себя люди с чувствительностью к растениям.

Еще она становится укрытием для вредителей, а в жаркую погоду серьезно повышает риск возгорания. Регулярный покос решает сразу несколько бытовых проблем, делая двор безопаснее и приятнее.

Содержание газонов — обязанность управляющей организации, но именно жильцы могут вовремя заметить проблему и настоять на ее решении. Четкие нормы и понятные процедуры позволяют не мириться с заросшими дворами, а добиваться реального порядка. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

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