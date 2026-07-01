Какие ошибки могут привести к отравлению в отпуске - их допускает каждый: памятка для российских туристов

Что нельзя делать во время отпуска

Отпуск нередко приводит к отравлению, ведь для этого необязательно есть испорченную еду. Практически каждый турист совершает глупые ошибки, которые позже заканчиваются расстройством кишечника и интоксикацией. Рассмотрим их подробнее.

Использование воды из-под крана для еды

Когда вы находитесь в отпуске, то не знаете, какого качества может быть вода в отеле или гостевом доме. Ее лучше не использовать не только для мытья фруктов, но и приготовления блюд. Лучшее решение - вода в бутылках. Это затратно, но зато безопасно.

Дегустация немытого на рынках

На рынках продавцы часто предлагают попробовать фрукты и ягоды, чего точно делать нельзя. Лучше купить что-то невкусное, чем позже мучиться от отравления. На поверхности фруктов и ягод могут быть бактерии, гельминты, остатки химии после выращивания. Обязательно мойте продукцию с рынка, после чего только пробуйте ее.

Употребление морепродуктов на мангале

На улицах можно встретить кулинаров, которые готовят креветки, кальмаров, гребешки и прочие деликатесы на огне. Обычно такие шашлыки уже имеют маринад. Нужно понимать, что морепродукты очень быстро портятся, а из-за специй и маринада можно не почувствовать испорченность.

Покупка еды у уличных торговцев

"Еда, пробывшая весь день под палящим солнцем, представляет большую опасность для организма. Если вы еще не отравились, питаясь вареной кукурузой или чем-то вроде нее, считайте, что повезло. Покупайте на улице либо еду в фабричной упаковке (печенье, чипсы и пр.), либо блюда, которые готовят при вас", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Опыт автора

“Во время отдыха я стараюсь избегать уличной еды. Если питание не включено в стоимость проживания, то обедаю и ужинаю в кафе и ресторанах. Перед посещением новых мест обязательно читаю отзывы”, - рассказала Полина Аксенова.

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