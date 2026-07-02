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Общипали куст – и почковый клещ отправится к праотцам: простой метод борьбы с коварным вредителем смородины

Опубликовано: 2 июля 2026 19:07
 Проверено редакцией
Общипали куст – и почковый клещ отправится к праотцам: простой метод борьбы с коварным вредителем смородины
Общипали куст – и почковый клещ отправится к праотцам: простой метод борьбы с коварным вредителем смородины
Городовой ру
Как избавиться от почкового клеща

Садоводы часто недооценивают угрозу, исходящую от почкового клеща, поражающего кусты черной смородины, полагая, что столь мелкое насекомое не способно нанести огромный ущерб.

Тем не менее, это заблуждение. Размножаясь, почковый клещ способен полностью поразить куст, что в конечном итоге приводит к его гибели. Более того, он является переносчиком вируса махровости листьев. Агроном Ксения Давыдова предлагает эффективные методы борьбы с данным вредителем без использования химических средств.

Следим за иммунитетом

Как правило, клещ поражает растения с ослабленным иммунитетом. Следовательно, обнаружение клеща является сигналом к необходимости укрепления здоровья смородины и оказания ей поддержки в преодолении стрессового состояния.

Как бороться с вредителем

Почковый клещ питается молодыми, еще неразвившимися листьями. В случае, если из пораженной почки и прорастут листья, они будут деформированы.

Борьбу с вредителем рекомендуется проводить либо во второй половине осени, либо ранней весной. Предлагаемый метод является механическим и заключается в ручном удалении пораженных почек. Их легко идентифицировать по характерному вздутому виду, напоминающему миниатюрный кочан капусты, в отличие от здоровых почек.

Как правило, осмотр куста занимает не более пяти минут, при этом результаты весьма впечатляющи — все листья демонстрируют равномерное и здоровое развитие.

Ранее мы рассказали, как победить сорняки при помощи степлера.

Автор:
Ксения Давыдова
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