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"Риски слишком высоки": Набиуллина объяснила, почему ставку нельзя снижать

Опубликовано: 2 июля 2026 02:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
"Риски слишком высоки": Набиуллина объяснила, почему ставку нельзя снижать
фото legion-media
Почему ЦБ выступает против очередного снижения ключевой ставки

На Финансовом конгрессе в Петербурге тема денежно‑кредитной политики оказалась в центре внимания. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина четко обозначила позицию регулятора: снижать ключевую ставку прямо сейчас слишком рискованно.

Позиция ЦБ: ставка и инфляция

Эльвира Набиуллина предупредила: резкое снижение ключевой ставки могло бы обернуться скачком инфляции и даже стагфляцией.

По ее словам, эксперименты с дешевыми деньгами в масштабах целой страны — слишком опасная затея.

При этом в ЦБ подчёркивают: регулятор вовсе не стремится держать ставки на максимуме. Главная цель — удержать инфляцию, потому что именно она определяет реальную доступность кредитов.

Разные взгляды: ЦБ и бизнес

Глава Сбербанка Герман Греф, напротив, считает, что экономика «переохлаждена» и ставку стоит снижать активнее.

В ответ Набиуллина напомнила про опыт других стран, где попытки стимулировать рост дешевыми деньгами приводили к серьёзным проблемам. По мнению главы ЦБ, здесь важна координация с правительством, а не только действия одного регулятора.

Что учитывать обычным людям и заемщикам

  • не ждите резкого удешевления кредитов в ближайшее время — ЦБ будет ориентироваться на уровень инфляции;
  • при планировании крупных покупок и займов учитывайте, что условия кредитования останутся сдержанными;
  • следите за официальными релизами Банка России — в них публикуют прогнозы по ставке и объясняют логику решений;
  • если берёте кредит, внимательно сравнивайте полную стоимость займа и не гонитесь за рекламными обещаниями «супернизких» ставок.

Сейчас Банк России делает ставку на стабильность цен, а не на быстрое удешевление денег. Такой подход призван защитить экономику от резких скачков и долгосрочных проблем.

Ранее «Городовой» рассказывал, как банки будут бороться с мошенниками.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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