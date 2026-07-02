"Риски слишком высоки": Набиуллина объяснила, почему ставку нельзя снижать

На Финансовом конгрессе в Петербурге тема денежно‑кредитной политики оказалась в центре внимания. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина четко обозначила позицию регулятора: снижать ключевую ставку прямо сейчас слишком рискованно.
Позиция ЦБ: ставка и инфляция
Эльвира Набиуллина предупредила: резкое снижение ключевой ставки могло бы обернуться скачком инфляции и даже стагфляцией.
По ее словам, эксперименты с дешевыми деньгами в масштабах целой страны — слишком опасная затея.
При этом в ЦБ подчёркивают: регулятор вовсе не стремится держать ставки на максимуме. Главная цель — удержать инфляцию, потому что именно она определяет реальную доступность кредитов.
Разные взгляды: ЦБ и бизнес
Глава Сбербанка Герман Греф, напротив, считает, что экономика «переохлаждена» и ставку стоит снижать активнее.
В ответ Набиуллина напомнила про опыт других стран, где попытки стимулировать рост дешевыми деньгами приводили к серьёзным проблемам. По мнению главы ЦБ, здесь важна координация с правительством, а не только действия одного регулятора.
Что учитывать обычным людям и заемщикам
- не ждите резкого удешевления кредитов в ближайшее время — ЦБ будет ориентироваться на уровень инфляции;
- при планировании крупных покупок и займов учитывайте, что условия кредитования останутся сдержанными;
- следите за официальными релизами Банка России — в них публикуют прогнозы по ставке и объясняют логику решений;
- если берёте кредит, внимательно сравнивайте полную стоимость займа и не гонитесь за рекламными обещаниями «супернизких» ставок.
Сейчас Банк России делает ставку на стабильность цен, а не на быстрое удешевление денег. Такой подход призван защитить экономику от резких скачков и долгосрочных проблем.
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