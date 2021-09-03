Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, какими последствиями для России обернется энергетический переход к 2035 году. По словам эксперта, это может ударить по доходам россиян, которые к этому времени потеряют 14 % своего заработка. Такими соображениями он поделился на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал сообщения о возможном наступлении третьей волны коронавируса в России. По его словам, ни одна страна не смогла ее избежать, и Россия едва ли станет исключением. Об этом пишет «РБК».
Новые санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении России и части ее госдолга, не приведут к негативным последствиям для страны. Как сообщает ТАСС, такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф.
Российский Сбербанк перешел на новый бренд «Сбер», отказавшись от слова «банк». Об этом на онлайн-конференции рассказал глава финансово-кредитной организации Герман Греф, сообщает агентство «Интерфакс».
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги» после приобретения 25% акций у компании «Яндекс». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения базы данных СПАРК.
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля. По его словам, у рубля есть все шансы укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар уже к концу 2020 года.
На фоне пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней вынужденных ограничительных мер Сбербанк провел самую крупную реструктуризацию кредитов за свою историю.
Сбербанк к концу мая рефинансировал кредиты физическим лицам на один триллион рублей.
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова наградили медалью Петра Столыпина второй степени.
Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 29 долларов с 20 января 2016 года, сообщают сайты с данными торгов.
Российская экономика может продолжить свое развитие по трем возможным сценариям, связанным с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает газета «Ведомости», об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка Герман Греф принял решение работать удаленно после командировки в Европу, пишет РБК.
Руководитель Сбербанка Герман Греф сказал на пресс-конференции, что высшее образование в России находится на «очень низком уровне». По мнению банкира, это следствие изъянов российского управления в целом.
Программисты Сбербанка смоделировали, как в России будет распространяться коронавирус.
Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект» озвучил список профессий будущего.
Продажу контрольного пакета акций Сбербанка в ходе прошедшей накануне, 12 февраля, встречи обсудили председатель Правительства России Михаил Мишустин и глава кредитной организации Герман Греф. Об этом сообщает РИА Новости.
Ольга Голодец, ранее занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, переходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитно-финансовой организации.
Состояние здоровья певца вызывает опасения
Герман Греф не исключил, что в ближайшее время может покинуть должность председателя правления Сбербанка, передает ТАСС.
Певец дал однозначный ответ