Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля. По его словам, у рубля есть все шансы укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар уже к концу 2020 года.