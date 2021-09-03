Все новости / Герман Греф

Герман Греф

Экономика
Греф: доходы россиян упадут к 2035 году
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, какими последствиями для России обернется энергетический переход к 2035 году. По словам эксперта, это может ударить по доходам россиян, которые к этому времени потеряют 14 % своего заработка. Такими соображениями он поделился на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
03 сен 2021 14:24
Общество
Греф оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал сообщения о возможном наступлении третьей волны коронавируса в России. По его словам, ни одна страна не смогла ее избежать, и Россия едва ли станет исключением. Об этом пишет «РБК».
22 апр 2021 09:41
Политика
Греф заявил, что новые санкции США не приведут к серьезным негативным последствиям для России
Новые санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении России и части ее госдолга, не приведут к негативным последствиям для страны. Как сообщает ТАСС, такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф.
16 апр 2021 09:33
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля. По его словам, у рубля есть все шансы укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар уже к концу 2020 года.
29 июн 2020 14:18
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса в России
Российская экономика может продолжить свое развитие по трем возможным сценариям, связанным с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает газета «Ведомости», об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
18 мар 2020 08:01
Общество
Герман Греф раскритиковал высшее образование в РФ
Руководитель Сбербанка Герман Греф сказал на пресс-конференции, что высшее образование в России находится на «очень низком уровне». По мнению банкира, это следствие изъянов российского управления в целом.
05 мар 2020 12:20
Общество
Греф рассказал о профессиях будущего
Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект» озвучил список профессий будущего. 
04 мар 2020 13:37
Экономика
Мишустин и Греф встретились для обсуждения продажи Сбербанка
Продажу контрольного пакета акций Сбербанка в ходе прошедшей накануне, 12 февраля, встречи обсудили председатель Правительства России Михаил Мишустин и глава кредитной организации Герман Греф. Об этом сообщает РИА Новости.
13 фев 2020 09:43
Политика
Бывший вице-премьер Ольга Голодец переходит в Сбербанк
Ольга Голодец, ранее занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, переходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитно-финансовой организации.
11 фев 2020 19:54
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