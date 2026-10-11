В Сбере обратились к россиянам, у которых есть накопления

Глава Сбербанка Герман Греф обратился к клиентам банка и назвал главные ошибки частных инвесторов

Глава Сбербанка Герман Греф обратился к клиентам банка и назвал главные ошибки частных инвесторов. Среди них — паника, избыточный риск, погоня за сверхдоходностью, игнорирование налогов и сожаления об упущенном, передает портал.

Особенно опасны импульсивные решения на эмоциях. В кризис инвесторы теряют больше всего. Греф считает рискованным временем для серьезных финансовых операций утро понедельника, когда под влиянием новостей люди чаще ошибаются.

Для защиты финансов он рекомендует диверсификацию портфеля: это помогает избежать крупных убытков или компенсировать недополученную прибыль.

Греф предостерегает от веры в гарантированную высокую доходность. Он призывает учитывать налоговое законодательство и активнее использовать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с их льготами. Греф поддержал упрощение условий ИИС — сокращение минимального срока хранения активов и возможность вывода купонов.

Ещё одна ошибка — самообвинения из-за упущенных возможностей. Не стоит расстраиваться из-за успехов других: у каждого свой путь, и начать его никогда не поздно.

Глава Сбера отметил, что за последние годы инвестор изменился. В 2020 году россияне массово открывали брокерские счета на фоне низких ставок по вкладам и действовали спонтанно. Инвестор 2026 года лучше разбирается в терминах, различает номинальную и реальную ставку, понимает флоатеры и использует технологии.

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