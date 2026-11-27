Тушёная капуста любит не морковь и не томаты, а этот фрукт: добавляю — и привычный гарнир превращается в деликатес

Как приготовить тушеную капусту с яблоком

Тушеную капусту принято готовить с морковью и томатной пастой, но есть и более интересный вариант. В немецкой кухне в блюдо кладут половину фрукта, из-за чего гарнир приобретает весьма интересный вкус. Речь идет о яблоке.

Роль яблока в гарнире

Капуста имеет сладковатый вкус, а яблоко дает нужную фруктовую кислинку, из-за чего вкус получается сбалансированным. Лучше всего подойдут кисло-сладкие сорта яблок.

Что понадобится

600 г капусты белокочанной, ½ часть крупного яблока, 1 луковица, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 20 г сливочного масла, 70 мл воды, ½ чайной ложки соли, перец - по вкусу.

Приготовление

Капусту нашинкуйте, лук нарежьте. Подготовьте глубокую сковороду, добавьте два вида масла, обжарьте лук до прозрачности. После этого переложите капусту.

Влейте воду в сковороду, закройте крышкой и тушите примерно 20 минут. Яблоко очистите от кожуры, натрите на терке и добавьте к капусте. Посолите и поперчите, продолжайте тушить еще 15 минут.

Секрет вкусного блюда

Гарнир станет ресторанным, если добавить яблоко именно после основного тушения капусты. Фруктовая кислота препятствует размягчению овощей, поэтому капуста будет готовиться дольше.

Для подачи блюда можно использовать мясо, котлеты, птицу, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова впервые попробовала тушеную капусту с яблоком в немецком ресторане. Там это блюдо подавалось с утиной ножкой. Повторить рецепт гарнира удалось при использовании качественной капусты и зеленых яблок. Важно тушить блюдо, а не варить, поэтому следует добавлять минимальное количество воды или полностью от нее отказаться.

Фото: Сгенерировано ИИ

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