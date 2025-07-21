Счастье за 264 тысячи: почему реальные зарплаты отстают от желаний петербуржцев

Опросы показывают, что россияне хотят зарплату в два раза выше.

Как показывают опросы, среднестатистический россиянин в 2025 году мечтает зарабатывать около 257 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым и довольным жизнью.

При этом мужчины рассчитывают в среднем на 280 тысяч рублей, женщины — на 235 тысяч. Это гораздо выше средней зарплаты, которую получают большинство граждан.

Какова реальная ситуация с зарплатами?

Средняя номинальная зарплата в стране плавно растет и в начале 2025 года оценивалась примерно в 90–97 тысяч рублей, к концу года прогнозируется рост до 100–105 тысяч рублей.

То есть, нынешний уровень доходов — это чуть меньше половины от того, что люди хотят иметь для обеспечения полного комфорта и стабильности.

А как в Петербурге?

Ситуация немного лучше, но не в разы. По данным Петростата, средняя номинальная зарплата петербуржцев в апреле 2025 года выросла и составляет около 117 690 рублей.

Это на 5% больше, чем в 2024 году. Однако подорожание товаров частично «съедает» рост зарплат.

Различные сферы и уровни оплаты

Не все отрасли платят одинаково. Самая высокая зарплата по-прежнему в обрабатывающей промышленности — около 308 тысяч рублей в месяц.

Финансовая и страховая сфера платит около 190 тысяч рублей, а в технологиях, информации и связи — примерно 174 тысячи рублей.

Зато в гостиничном бизнесе и общепите средняя зарплата всего около 66,5 тысячи рублей, а в сельском хозяйстве и рыболовстве — около 73,4 тысячи рублей.

Интересно, что рост средней зарплаты в Петербурге больше всего приходится на секторы услуг и здравоохранения.

Каковы зарплаты с ожиданиями россиян?

Средние ожидания намного выше доходов. В стране в целом россияне хотели получать в среднем 257 тысяч в месяц, но в настоящее время это меньше в два и даже три раза.

По регионам разброс экономики: москвичи мечтают о 290 тысячах, петербуржцы — примерно 264 тысячи, +10% за год. Самые маленькие запросы у кировчан — около 204 тысяч рублей, пишет КП.

Почему зарплаты растут так быстро, как хочется?

Герман Греф, глава Сбербанка, отметил, что часть зарплат россиян в 2025 году даже упала. При этом у 55% граждан прибавка все же есть, но она неравномерна и сосредоточена в отдельных отраслях.

Если зарплаты сильно отстают от желаний, люди начинают искать дополнительные источники дохода, меняют работу или переезжают туда, где платят больше.

Рост зарплат — дело сложное, оно зависит от экономической ситуации, интересов специалистов и финансовых решений. Но тенденция к росту есть, особенно в крупных городах.