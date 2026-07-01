Народные приметы на 1 июля — 3 строгих запрета: нарушишь — жди беды

В этот день есть ряд ограничений. Чего точно нельзя делать.

В народном календаре 1 июля носит название Макушка лета — день, когда солнце, по поверьям славян, достигает зенита своей силы, а природа вступает в пору наивысшего расцвета. Православная церковь в эту дату молитвенно вспоминает мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула — римских воинов, которые пострадали за веру. О том, как провести этот день с пользой, чего стоит избегать и что обязательно сделать, рассказывает «АиФ — Северный Кавказ».

Ярило — бог солнца и плодородия

В славянской мифологии Ярило олицетворял жизненную энергию, весеннюю страсть и урожай. Его изображали златовласым всадником на белом коне — в одной руке у него колосья, в другой — палица. Где конь ступал — там земля давала всходы, а поля колосились.

Название «Макушка лета» означает, что сезон достиг своей высшей точки. С этого дня световой день идёт на убыль, а природа начинает готовиться к осени. В народе считают, что в этот день можно увидеть вещие сны, а через берёзовые ветки, заплетённые в косу, — заглянуть в иной мир.

Что категорически запрещено 1 июля

Запретов в этот день было немало, и все они связаны с уважением к солнечному божеству:

Жаловаться — негатив мог отпугнуть удачу на целый год.

Ругаться — любой конфликт грозился перерасти в затяжную вражду.

Хвастаться — гордость привлекала беды и потери.

Сплетничать — злые слова возвращались к тому, кто их сказал.

Брать или давать в долг — финансовые операции сулили убытки.

Отказывать в помощи — считалось, что это обидит Ярилу.

Работать на земле — земля должна была отдыхать перед жатвой.

Употреблять алкоголь — он мог омрачить чистоту помыслов.

Купаться после заката — по поверьям, просыпается нечистая сила.

Что можно и нужно делать

В старину люди верили, что правильные действия в этот день привлекают удачу и укрепляют здоровье. С первыми лучами солнца они выходили из дома, чтобы встретить рассвет и поблагодарить светило за тепло. Умывание утренней росой было обязательным — считалось, что она укрепляет зрение и проясняет мысли. Отправлялись в поля и леса за травами: зверобой, мята и ромашка, собранные именно в этот день, обретали особую силу. На столе появлялись круглые караваи и блины, которые по форме напоминали солнце.

В доме наводили порядок, избавляясь от старых вещей и вместе с ними — от накопившегося негатива. А вечером люди собирались вместе: водили хороводы и веселились — чем громче и радостнее проходило гулянье, тем щедрее, верили они, будет урожай. Перед сном прислушивались к сновидениям — их считали вещими.

Народные приметы на 1 июля

В народе по природным приметам судили о погоде и урожае. Если с утра по земле стелился туман — день обещал быть жарким и ясным. Вечерняя радуга предвещала устойчивое тепло на несколько дней вперёд. Обильная роса на траве считалась верным знаком богатого урожая проса, а дождь в этот день сулил щедрое плодоношение полей. Яркий золотистый закат говорил о том, что тёплая погода задержится надолго. А вот если вороны кружили стаями под низкими тучами, ждали ненастья.

Внимательно смотрели и на поведение пауков: если они принимались плести свежую паутину, значит, в ближайшие дни дождей не будет. Зловещей приметой считался зеленоватый оттенок луны — он предвещал засушливую пору.

Ранее мы рассказывали, чем опасен день Мануила Солнцестоя.