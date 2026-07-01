Каждое лето готовлю огромную кастрюлю — к утру не остается ни ложки этого рагу

Главный секрет этого рецепта — не переваривать овощи. Тогда каждый кусочек сохраняет форму, остается сочным, а готовое рагу выглядит ярко и очень аппетитно.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Империя вкусов".
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 1 кг,
- баклажаны — 600 г,
- помидоры — 800 г,
- сладкий перец — 3 шт.,
- репчатый лук — 2 крупные головки,
- морковь — 1 шт.,
- чеснок — 5 зубчиков,
- соль — по вкусу,
- сахар — 1 ч. л.,
- сладкая паприка — 1 ч. л.,
- свежий базилик — 1 пучок.
Приготовление
Баклажаны нарезаю крупными кубиками, слегка посыпаю солью и оставляю примерно на 20 минут. Затем сливаю выделившийся сок и слегка отжимаю.
Кабачки нарезаю такими же кубиками. Сладкий перец режу полосками, лук — полукольцами, морковь натираю на крупной терке.
Помидоры заливаю кипятком примерно на минуту, снимаю кожицу и нарезаю крупными кусочками, сохраняя весь выделившийся сок.
В кастрюле с толстым дном разогреваю масло. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и через несколько минут сладкий перец.
После этого отправляю в кастрюлю баклажаны, вливаю еще масло, перемешиваю, накрываю крышкой и тушу около 10 минут на небольшом огне.
Добавляю кабачки, сразу приправляю солью, паприкой и при необходимости сахаром. Снова накрываю крышкой и готовлю еще около 7 минут.
Затем добавляю помидоры вместе с соком, аккуратно перемешиваю и тушу уже без крышки примерно 10 минут, чтобы лишняя жидкость немного выпарилась.
За несколько минут до готовности добавляю измельченный чеснок и половину свежего базилика. Снимаю кастрюлю с огня и обязательно оставляю рагу настояться минимум 15-20 минут.
Перед подачей посыпаю оставшимся базиликом.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Я добавляю банку белой фасоли в собственном соку на этапе помидоров.
Ранее мы писали о том, как приготовить самый вкусный салат из баклажанов.