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Каждое лето готовлю огромную кастрюлю — к утру не остается ни ложки этого рагу

Опубликовано: 1 июля 2026 06:05
 Проверено редакцией
Каждое лето готовлю огромную кастрюлю — к утру не остается ни ложки этого рагу
Каждое лето готовлю огромную кастрюлю — к утру не остается ни ложки этого рагу
Городовой ру
Когда появляются молодые кабачки, я обязательно готовлю большую кастрюлю этого овощного рагу.

Главный секрет этого рецепта — не переваривать овощи. Тогда каждый кусочек сохраняет форму, остается сочным, а готовое рагу выглядит ярко и очень аппетитно.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Империя вкусов".

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 1 кг,
  • баклажаны — 600 г,
  • помидоры — 800 г,
  • сладкий перец — 3 шт.,
  • репчатый лук — 2 крупные головки,
  • морковь — 1 шт.,
  • чеснок — 5 зубчиков,
  • соль — по вкусу,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • сладкая паприка — 1 ч. л.,
  • свежий базилик — 1 пучок.

Приготовление

Баклажаны нарезаю крупными кубиками, слегка посыпаю солью и оставляю примерно на 20 минут. Затем сливаю выделившийся сок и слегка отжимаю.

Каждое лето готовлю огромную кастрюлю — к утру не остается ни ложки этого рагу - image 1
Каждое лето готовлю огромную кастрюлю — к утру не остается ни ложки этого рагу - image 1

Кабачки нарезаю такими же кубиками. Сладкий перец режу полосками, лук — полукольцами, морковь натираю на крупной терке.

Помидоры заливаю кипятком примерно на минуту, снимаю кожицу и нарезаю крупными кусочками, сохраняя весь выделившийся сок.

В кастрюле с толстым дном разогреваю масло. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и через несколько минут сладкий перец.

После этого отправляю в кастрюлю баклажаны, вливаю еще масло, перемешиваю, накрываю крышкой и тушу около 10 минут на небольшом огне.

Добавляю кабачки, сразу приправляю солью, паприкой и при необходимости сахаром. Снова накрываю крышкой и готовлю еще около 7 минут.

Затем добавляю помидоры вместе с соком, аккуратно перемешиваю и тушу уже без крышки примерно 10 минут, чтобы лишняя жидкость немного выпарилась.

За несколько минут до готовности добавляю измельченный чеснок и половину свежего базилика. Снимаю кастрюлю с огня и обязательно оставляю рагу настояться минимум 15-20 минут.

Перед подачей посыпаю оставшимся базиликом.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Я добавляю банку белой фасоли в собственном соку на этапе помидоров.

Ранее мы писали о том, как приготовить самый вкусный салат из баклажанов.

Автор:
Александр Асташкин
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