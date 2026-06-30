Самый вкусный салат из баклажанов — хит этого лета: простой рецепт, который просят все

Рецепт очень простой, а продукты нужны самые доступные. Такой салат одинаково хорош как теплым сразу после приготовления, так и холодным.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".
Ингредиенты:
- баклажаны — 3 шт.,
- яйца — 3 шт.,
- репчатый лук — 1 шт.,
- майонез — по вкусу,
- кипяток — 150 мл,
- соль — пол ч. л.,
- сахар — 1 ч. л.,
- уксус 9% — 2 ст. л.
Приготовление
Баклажаны хорошо промываю, обсушиваю и нарезаю тонкими брусочками.
Разогреваю на сковороде масло и обжариваю баклажаны примерно 5 минут до красивой золотистой корочки, периодически перемешивая.
Готовые баклажаны перекладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, а затем отправляю их в салатник.
Яйца заранее отвариваю вкрутую, остужаю и нарезаю крупными дольками или небольшими кусочками. Добавляю к баклажанам.
Лук нарезаю тонкими полукольцами. Заливаю кипятком, добавляю соль, сахар и уксус, хорошо перемешиваю и оставляю мариноваться примерно на 20 минут.
После этого сливаю маринад и добавляю лук к остальным ингредиентам.
Заправляю салат майонезом. Аккуратно перемешиваю, чтобы кусочки баклажанов и яйца сохранили форму.
Сразу подаю к столу. При желании можно немного охладить салат в холодильнике перед подачей.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Если хочется более легкий вариант салата, в качестве заправки использую густую сметану.
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