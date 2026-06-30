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Самый вкусный салат из баклажанов — хит этого лета: простой рецепт, который просят все

Опубликовано: 30 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Самый вкусный салат из баклажанов — хит этого лета: простой рецепт, который просят все
Самый вкусный салат из баклажанов — хит этого лета: простой рецепт, который просят все
Городовой ру
Из обычных баклажанов получается настоящий деликатес.

Рецепт очень простой, а продукты нужны самые доступные. Такой салат одинаково хорош как теплым сразу после приготовления, так и холодным.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".

Ингредиенты:

  • баклажаны — 3 шт.,
  • яйца — 3 шт.,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • майонез — по вкусу,
  • кипяток — 150 мл,
  • соль — пол ч. л.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление

Баклажаны хорошо промываю, обсушиваю и нарезаю тонкими брусочками.

Самый вкусный салат из баклажанов — хит этого лета: простой рецепт, который просят все - image 1
Самый вкусный салат из баклажанов — хит этого лета: простой рецепт, который просят все - image 1

Разогреваю на сковороде масло и обжариваю баклажаны примерно 5 минут до красивой золотистой корочки, периодически перемешивая.

Готовые баклажаны перекладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, а затем отправляю их в салатник.

Яйца заранее отвариваю вкрутую, остужаю и нарезаю крупными дольками или небольшими кусочками. Добавляю к баклажанам.

Лук нарезаю тонкими полукольцами. Заливаю кипятком, добавляю соль, сахар и уксус, хорошо перемешиваю и оставляю мариноваться примерно на 20 минут.

После этого сливаю маринад и добавляю лук к остальным ингредиентам.

Заправляю салат майонезом. Аккуратно перемешиваю, чтобы кусочки баклажанов и яйца сохранили форму.

Сразу подаю к столу. При желании можно немного охладить салат в холодильнике перед подачей.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Если хочется более легкий вариант салата, в качестве заправки использую густую сметану.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусную закуску из кабачков.

Автор:
Александр Асташкин
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