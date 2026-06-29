Всего 1 кг кабачков — и получается закуска, из-за которой все забывают про салаты

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Кабачки ещё никогда не были такими вкусными: хрустящая вкуснятина с сыром — хоть на праздник, хоть на ужин

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Не подкормки, а настоящее золото для рассады: 3 классных варианта для огурцов, помидоров и кабачков

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Запечённая картошка с чесноком и сыром: так просто, а вкус как в ресторане

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Добавляю к хурме чеснок и сыр - и получаю вкуснятину: эти бутерброды удивляют всех

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Крем-чиз за 5 минут: взбиваю 3 ингредиента - и крем для торта готов

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