Всего 1 кг кабачков — и получается закуска, из-за которой все забывают про салаты

Главная особенность этого блюда — тонкие кабачковые коржи и воздушная начинка из творожного сыра с чесноком и зеленью.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Светлана Печенкина".
Ингредиенты:
Для коржей:
- кабачки — 1 кг,
- яйца — 2 шт.,
- твердый сыр — 60 г,
- мука — 50 г,
- соль — по вкусу,
- черный молотый перец — по вкусу.
Для крема:
- творожный сыр — 380 г,
- сметана или майонез — 2 ст. л.,
- чеснок — 5 зубчиков,
- зелень — по вкусу,
- помидоры — для прослойки и украшения.
Приготовление
Кабачки очищаю, натираю на крупной терке, слегка солю и оставляю примерно на 10 минут, чтобы они пустили сок.
Затем хорошо отжимаю лишнюю жидкость. К кабачкам добавляю яйца, натертый сыр, муку и черный перец. Все тщательно перемешиваю до однородности.
На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываю несколько ложек кабачковой массы и распределяю ее тонким слоем. Обжариваю с двух сторон до красивого золотистого цвета. Таким образом готовлю все коржи.
Для крема соединяю творожный сыр со сметаной, добавляю измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. При необходимости немного подсаливаю и взбиваю массу до гладкой кремовой консистенции.
На блюдо выкладываю первый кабачковый корж, смазываю его кремом и раскладываю ломтики помидоров. Повторяю слои, пока не закончатся все ингредиенты.
Верх торта украшаю зеленью, помидорами или тертым сыром по своему вкусу. Перед подачей обязательно убираю закуску в холодильник минимум на 30 минут.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
В крем я мелко шинкую острый перец халапеньо для пикантности закуски.
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