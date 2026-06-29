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Всего 1 кг кабачков — и получается закуска, из-за которой все забывают про салаты

Опубликовано: 29 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Всего 1 кг кабачков — и получается закуска, из-за которой все забывают про салаты
Всего 1 кг кабачков — и получается закуска, из-за которой все забывают про салаты
Городовой ру
Пока все жарят кабачки, я готовлю этот торт.

Главная особенность этого блюда — тонкие кабачковые коржи и воздушная начинка из творожного сыра с чесноком и зеленью.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Светлана Печенкина".

Ингредиенты:

Для коржей:

  • кабачки — 1 кг,
  • яйца — 2 шт.,
  • твердый сыр — 60 г,
  • мука — 50 г,
  • соль — по вкусу,
  • черный молотый перец — по вкусу.

Для крема:

  • творожный сыр — 380 г,
  • сметана или майонез — 2 ст. л.,
  • чеснок — 5 зубчиков,
  • зелень — по вкусу,
  • помидоры — для прослойки и украшения.

Приготовление

Кабачки очищаю, натираю на крупной терке, слегка солю и оставляю примерно на 10 минут, чтобы они пустили сок.

Всего 1 кг кабачков — и получается закуска, из-за которой все забывают про салаты - image 1
Всего 1 кг кабачков — и получается закуска, из-за которой все забывают про салаты - image 1

Затем хорошо отжимаю лишнюю жидкость. К кабачкам добавляю яйца, натертый сыр, муку и черный перец. Все тщательно перемешиваю до однородности.

На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываю несколько ложек кабачковой массы и распределяю ее тонким слоем. Обжариваю с двух сторон до красивого золотистого цвета. Таким образом готовлю все коржи.

Для крема соединяю творожный сыр со сметаной, добавляю измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. При необходимости немного подсаливаю и взбиваю массу до гладкой кремовой консистенции.

На блюдо выкладываю первый кабачковый корж, смазываю его кремом и раскладываю ломтики помидоров. Повторяю слои, пока не закончатся все ингредиенты.

Верх торта украшаю зеленью, помидорами или тертым сыром по своему вкусу. Перед подачей обязательно убираю закуску в холодильник минимум на 30 минут.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

В крем я мелко шинкую острый перец халапеньо для пикантности закуски.

Ранее мы писали о том, как приготовить рыбные оладьи.

Автор:
Александр Асташкин
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