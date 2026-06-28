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Соседка подсказала, что приготовить из дешёвой рыбы: теперь минтай и хек покупаю каждую неделю

Опубликовано: 28 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Соседка подсказала, что приготовить из дешёвой рыбы: теперь минтай и хек покупаю каждую неделю
Соседка подсказала, что приготовить из дешёвой рыбы: теперь минтай и хек покупаю каждую неделю
Городовой ру
Получается настоящий деликатес.

Рыбные оладьи — один из самых простых способов приготовить вкусный и сытный ужин из недорогой рыбы. Благодаря добавлению яиц, сметаны и небольшого количества манки они получаются особенно нежными, а после обжаривания приобретают аппетитную золотистую корочку.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Ух ты, кухня".

Ингредиенты:

  • хек или минтай — 600 г,
  • вода — 1 л,
  • лавровый лист — 1 шт.,
  • душистый перец — 5 горошин,
  • яйца — 2 шт.,
  • сметана или майонез — 2 ст. л.,
  • манная крупа — 1 ст. л.,
  • пшеничная мука — 1 ст. л.,
  • зелёный лук — по вкусу,
  • свежая петрушка — по вкусу,
  • кориандр — по вкусу,
  • смесь молотых перцев — по вкусу,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль, лавровый лист, душистый перец и несколько веточек петрушки. После закипания опускаю рыбу и варю около 5 минут.

Соседка подсказала, что приготовить из дешёвой рыбы: теперь минтай и хек покупаю каждую неделю - image 1
Соседка подсказала, что приготовить из дешёвой рыбы: теперь минтай и хек покупаю каждую неделю - image 1

Готовую рыбу достаю и оставляю немного остыть. Отделяю филе от костей и кожи, затем слегка разминаю вилкой, чтобы оставались небольшие кусочки.

Добавляю к рыбе яйца, сметану, кориандр, соль и смесь молотых перцев. Хорошо перемешиваю. Зелёный лук и петрушку мелко нарезаю и отправляю в рыбную массу.

Всыпаю манную крупу и муку, снова тщательно перемешиваю. Накрываю миску и оставляю массу примерно на 15-20 минут, чтобы манка успела набухнуть.

Разогреваю сковороду. Ложкой выкладываю рыбную массу, формируя небольшие оладьи. Обжариваю на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.

В самом конце накрываю сковороду крышкой ещё на 2 минуты, чтобы оладьи полностью приготовились внутри.

Перекладываю готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и сразу подаю со сметаной или любимым соусом.

Примерное время приготовления: 45 минут

Личный опыт

При варке рыбы я добавляю в воду ложку уксуса, чтобы полностью избавиться от запаха рыбы.

Ранее мы писали о том, как приготовить "Баварский" салат с картофелем.

Автор:
Александр Асташкин
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