Соседка подсказала, что приготовить из дешёвой рыбы: теперь минтай и хек покупаю каждую неделю

Рыбные оладьи — один из самых простых способов приготовить вкусный и сытный ужин из недорогой рыбы. Благодаря добавлению яиц, сметаны и небольшого количества манки они получаются особенно нежными, а после обжаривания приобретают аппетитную золотистую корочку.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Ух ты, кухня".
Ингредиенты:
- хек или минтай — 600 г,
- вода — 1 л,
- лавровый лист — 1 шт.,
- душистый перец — 5 горошин,
- яйца — 2 шт.,
- сметана или майонез — 2 ст. л.,
- манная крупа — 1 ст. л.,
- пшеничная мука — 1 ст. л.,
- зелёный лук — по вкусу,
- свежая петрушка — по вкусу,
- кориандр — по вкусу,
- смесь молотых перцев — по вкусу,
- соль — по вкусу.
Приготовление
В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль, лавровый лист, душистый перец и несколько веточек петрушки. После закипания опускаю рыбу и варю около 5 минут.
Готовую рыбу достаю и оставляю немного остыть. Отделяю филе от костей и кожи, затем слегка разминаю вилкой, чтобы оставались небольшие кусочки.
Добавляю к рыбе яйца, сметану, кориандр, соль и смесь молотых перцев. Хорошо перемешиваю. Зелёный лук и петрушку мелко нарезаю и отправляю в рыбную массу.
Всыпаю манную крупу и муку, снова тщательно перемешиваю. Накрываю миску и оставляю массу примерно на 15-20 минут, чтобы манка успела набухнуть.
Разогреваю сковороду. Ложкой выкладываю рыбную массу, формируя небольшие оладьи. Обжариваю на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.
В самом конце накрываю сковороду крышкой ещё на 2 минуты, чтобы оладьи полностью приготовились внутри.
Перекладываю готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и сразу подаю со сметаной или любимым соусом.
Примерное время приготовления: 45 минут
Личный опыт
При варке рыбы я добавляю в воду ложку уксуса, чтобы полностью избавиться от запаха рыбы.
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