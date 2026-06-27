Неожиданное сочетание продуктов, которое оказалось настоящим хитом: "Баварский" салат с картошкой

Этот вариант "Баварского" салата получается удачным благодаря сочетанию отварного картофеля, маринованных огурцов, сочных томатов, копчёного мяса и пикантной горчичной заправки.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
- картофель отварной — 3 шт.,
- маринованные огурцы — 3 шт.,
- свежие помидоры — 2 шт.,
- репчатый лук — 1 шт.,
- копчёная курица, ветчина или охотничьи колбаски — 200 г,
- твёрдый сыр — 100 г,
- укроп или петрушка — по вкусу.
- зернистая горчица — 1 ч. л.,
- яблочный или винный уксус — 1 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель заранее отвариваю в мундире, полностью остужаю, очищаю и нарезаю средними кубиками.
Маринованные огурцы режу небольшими кусочками, а свежие помидоры — крупными кубиками или дольками.
Лук нарезаю тонкими полукольцами. Если он слишком острый, заливаю его кипятком на одну минуту или слегка мариную с небольшим количеством уксуса.
Копчёную курицу, ветчину или охотничьи колбаски нарезаю соломкой. Сыр натираю на крупной тёрке или режу тонкими полосками.
В глубокой миске соединяю картофель, огурцы, помидоры, лук, мясную составляющую, сыр и мелко нарезанную зелень.
Для заправки смешиваю растительное масло, зернистую горчицу, уксус, соль и чёрный перец до однородности. Поливаю салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешиваю.
Перед подачей убираю салат в холодильник на 15 минут.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Мне нравится готовить этот салат с копчёной курицей — она делает вкус более насыщенным и ароматным.
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