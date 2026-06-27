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Неожиданное сочетание продуктов, которое оказалось настоящим хитом: "Баварский" салат с картошкой

Опубликовано: 27 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Неожиданное сочетание продуктов, которое оказалось настоящим хитом: "Баварский" салат с картошкой
Неожиданное сочетание продуктов, которое оказалось настоящим хитом: "Баварский" салат с картошкой
Городовой ру
Этот салат стал моей главной находкой.

Этот вариант "Баварского" салата получается удачным благодаря сочетанию отварного картофеля, маринованных огурцов, сочных томатов, копчёного мяса и пикантной горчичной заправки.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

  • картофель отварной — 3 шт.,
  • маринованные огурцы — 3 шт.,
  • свежие помидоры — 2 шт.,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • копчёная курица, ветчина или охотничьи колбаски — 200 г,
  • твёрдый сыр — 100 г,
  • укроп или петрушка — по вкусу.
  • зернистая горчица — 1 ч. л.,
  • яблочный или винный уксус — 1 ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель заранее отвариваю в мундире, полностью остужаю, очищаю и нарезаю средними кубиками.

Неожиданное сочетание продуктов, которое оказалось настоящим хитом: "Баварский" салат с картошкой - image 1
Неожиданное сочетание продуктов, которое оказалось настоящим хитом: "Баварский" салат с картошкой - image 1

Маринованные огурцы режу небольшими кусочками, а свежие помидоры — крупными кубиками или дольками.

Лук нарезаю тонкими полукольцами. Если он слишком острый, заливаю его кипятком на одну минуту или слегка мариную с небольшим количеством уксуса.

Копчёную курицу, ветчину или охотничьи колбаски нарезаю соломкой. Сыр натираю на крупной тёрке или режу тонкими полосками.

В глубокой миске соединяю картофель, огурцы, помидоры, лук, мясную составляющую, сыр и мелко нарезанную зелень.

Для заправки смешиваю растительное масло, зернистую горчицу, уксус, соль и чёрный перец до однородности. Поливаю салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешиваю.

Перед подачей убираю салат в холодильник на 15 минут.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Мне нравится готовить этот салат с копчёной курицей — она делает вкус более насыщенным и ароматным.

Ранее мы писали о том, как приготовить нежные пирожные с творогом.

Автор:
Александр Асташкин
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