Полила гортензию белой жижей — и она цветёт до холодов: 3 простые подкормки

Гортензия — одно из самых эффектных садовых растений, но чтобы она радовала крупными и яркими соцветиями весь сезон, ей требуется правильное питание. Опытные цветоводы используют доступные подкормки, которые усиливают цветение и поддерживают здоровье кустов, пишет автор блога "Дача, сад и огород".
Кефирная подкормка
Кисломолочные продукты богаты кальцием и молочной кислотой, которые улучшают усвоение питательных веществ и создают благоприятную среду для корней. Для приготовления раствора 2 литра кефира разводят в 10 литрах воды. Перед внесением кусты поливают чистой водой, а затем, по влажной почве, вносят кефирный раствор. Это усиливает его действие и помогает растению быстрее усвоить полезные элементы.
Яблочный уксус и лимонная кислота
Гортензии предпочитают слабокислую почву, поэтому подкисление грунта положительно сказывается на их росте и цветении. Для этого 20 г яблочного уксуса разводят в ведре воды и поливают кусты. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту — столовую ложку на 5 литров воды. Такие подкормки особенно эффективны в период бутонизации и цветения.
Личный опыт автора
Когда моя гортензия перестала давать крупные соцветия, я попробовала полить её кефирным раствором. Уже через две недели куст заметно ожил, а соцветия стали крупнее и ярче. Теперь я чередую кефирную подкормку с лимонной кислотой каждые две недели и наслаждаюсь обильным цветением до осени.
Вывод
Кефир, яблочный уксус и лимонная кислота — простые и доступные средства для подкормки гортензий. Они подкисляют почву, улучшают питание корней и стимулируют обильное цветение. Регулярное применение таких растворов продлевает декоративность кустов на весь сезон.
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