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Полила гортензию белой жижей — и она цветёт до холодов: 3 простые подкормки

Опубликовано: 16 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Полила гортензию белой жижей — и она цветёт до холодов: 3 простые подкормки
Полила гортензию белой жижей — и она цветёт до холодов: 3 простые подкормки
Legion-Media
Гортензия зацветёт пышно, если подкормить её кефирным раствором или слабым раствором уксуса — простые и доступные средства усиливают цветение и поддерживают здоровье кустов до самой осени.

Гортензия — одно из самых эффектных садовых растений, но чтобы она радовала крупными и яркими соцветиями весь сезон, ей требуется правильное питание. Опытные цветоводы используют доступные подкормки, которые усиливают цветение и поддерживают здоровье кустов, пишет автор блога "Дача, сад и огород".

Кефирная подкормка

Кисломолочные продукты богаты кальцием и молочной кислотой, которые улучшают усвоение питательных веществ и создают благоприятную среду для корней. Для приготовления раствора 2 литра кефира разводят в 10 литрах воды. Перед внесением кусты поливают чистой водой, а затем, по влажной почве, вносят кефирный раствор. Это усиливает его действие и помогает растению быстрее усвоить полезные элементы.

Яблочный уксус и лимонная кислота

Гортензии предпочитают слабокислую почву, поэтому подкисление грунта положительно сказывается на их росте и цветении. Для этого 20 г яблочного уксуса разводят в ведре воды и поливают кусты. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту — столовую ложку на 5 литров воды. Такие подкормки особенно эффективны в период бутонизации и цветения.

Личный опыт автора

Когда моя гортензия перестала давать крупные соцветия, я попробовала полить её кефирным раствором. Уже через две недели куст заметно ожил, а соцветия стали крупнее и ярче. Теперь я чередую кефирную подкормку с лимонной кислотой каждые две недели и наслаждаюсь обильным цветением до осени.

Вывод

Кефир, яблочный уксус и лимонная кислота — простые и доступные средства для подкормки гортензий. Они подкисляют почву, улучшают питание корней и стимулируют обильное цветение. Регулярное применение таких растворов продлевает декоративность кустов на весь сезон.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить антуриум для пышного цветения.

Автор:
Евгения Сухова
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