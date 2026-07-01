Забыла про пустоцветы: 5 г борной кислоты, глицерин и уксус — и урожай заваливает

Пустоцветы на томатах возникают из-за жары, неправильного полива, плохого опыления и нехватки питания. Однако всё это можно исправить — и урожай будет отличным.

Каждый огородник мечтает о щедром урожае, но иногда кусты цветут, а завязей нет. Пустоцветы и осыпающиеся бутоны — сигнал о том, что что-то идёт не так. Важно знать основные причины и эффективные методы, которые помогут исправить ситуацию, пишет автор блога "Секреты бывалого дачника".

Температурный режим и полив: две главные ошибки

Для томатов наиболее благоприятна температура от +20 до +25 C. Любое отклонение в сторону жары — и процесс опыления нарушается: при +30 C пыльца становится стерильной, цветки засыхают и осыпаются. Чтобы спасти урожай в жаркую погоду, теплицу регулярно проветривают, создают тень с помощью белого агроволокна и повышают влажность воздуха, размещая по периметру открытые ёмкости с водой.

Полив тоже влияет на завязь. Частый поверхностный полив ослабляет корни, а редкий глубокий, наоборот, стимулирует их развитие. В жаркую погоду поливают утром, а почву вокруг кустов мульчируют, чтобы влага сохранялась дольше.

Опыление и формирование куста: как помочь растениям

Чтобы улучшить опыление, ранним утром слегка встряхивают кусты — это помогает пыльце попасть на пестики. Удаление лишних пасынков и листьев над цветочными кистями помогает воздуху и свету лучше проникать, что снижает риск появления пустоцветов.

Питание: фосфор, калий и необычный рецепт

Нередко завязи опадают из-за нехватки фосфора и калия. Тогда выручают древесная зола или доломитовая мука. А для активизации образования завязей применяют раствор: в тёплой воде смешивают 5 г борной кислоты, 100 мл глицерина, 1 ст.л. уксуса и 3 ст.л. нашатырного спирта. Полученную жидкость разбавляют в 10 л воды и используют для полива под корень или опрыскивания листьев вечером. Спустя 10 дней процедуру стоит повторить.

Опыт огородника

"Я столкнулся с проблемой пустоцветов, когда в теплице установилась жара выше 30 градусов. Цветки осыпались, завязей не было. Сначала я увеличил полив, но это не помогло. Тогда я начал проветривать теплицу, затенять её и ставить тазы с водой. Через неделю ситуация улучшилась. Также я стал утром встряхивать кусты — это дало результат. А подкормка по рецепту с борной кислотой и глицерином стала настоящим спасением. Теперь у меня нет пустоцветов, и урожай всегда щедрый", - делится Иван, Краснодар.

Вывод

Причины пустоцветов — перегрев, неправильный полив, недостаточное опыление и нехватка калия с фосфором. Чтобы избежать этой проблемы, важно контролировать температуру, поливать кусты грамотно, помогать опылению и своевременно подкармливать растения. Именно сочетание всех этих приёмов обеспечивает обильную завязь и хороший урожай.

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