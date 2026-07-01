"Желтый" уровень залил Петербург и область: синоптики обещают ливни и грозы

Прогноз погоды для петербуржцев на 1 июля 2026

Первый день июля 2026 года обещает стать погодной лотереей. Официальные источники разошлись во мнениях, а синоптические карты пестрят зонами – расслабляться не стоит.

Желтый свет опасности: когда ждать сюрпризов

Гидрометцентр присваивает городу "желтый" уровень опасности. С 9 утра до 22 часов 1 июля местами возможен сильный дождь. Тем, кто планирует долгие прогулки, стоит быть начеку.

Солнечный оптимизм местных синоптиков

Есть и хорошая новость: сотрудники Северо-Западного управления и главный синоптик Александр Колесов осадков не обещают, день сулит солнечным. Всему виной атмосферный фронт, который ведет себя непредсказуемо.

Региональный контраст

Пока в Петербурге спорят о дожде, соседи уже в режиме тревоги: в Ленобласти 30 июня гремят грозы, в Карелии ветер разгоняется до 15 м/с, а в Псковской и Новгородской областях наступает изнуряющая жара.

Советы на 1 июля

Берите зонт и легкую куртку, даже если утром светит солнце;

Планируйте выезды на первую половину дня – до обеда рисков меньше;

Следите за обновлениями прогноза в течение дня.

Погода в Петербурге переменчива, и среда не станет исключением. "Желтый" уровень – не повод для паники, а сигнал быть готовым к кратковременному дождю. После него город снова зальет солнце. Будьте осторожны и наслаждайтесь летом!

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