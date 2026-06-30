3 года в Рыбацком ради 2 часов до Москвы: автобус №117 спасет пассажиров электричек с 1 июля

Главная новость для тех, кто ездит на электричках из Волховстроя, Тихвина или Бабаево: с 1 июля вы не доедете до Московского вокзала. Все поезда этого направления теперь будут останавливаться в Рыбацком.
Там электрички будут стоять минимум три года. Московский вокзал «закрывает двери» для пригородных поездов этого направления, чтобы освободить место для стройки века — терминала Высокоскоростной магистрали (ВСМ).
Зачем нужна эта стройка?
ВСМ — это железная дорога, по которой поезда между Питером и Москвой будут «летать» со скоростью до 400 км/ч. Время в пути сократится до 2 часов 15 минут.
Но чтобы построить для таких поездов отдельный перрон, нужно перестроить всю систему путей у Московского вокзала. Поэтому пригородные поезда временно «подвинули».
Спасительный автобус №117
Чтобы пассажиры не застряли на окраине, власти продлили автобус №117, сообщает "Организатор перевозок".
Раньше он ходил по другому маршруту, но теперь его главная задача — связать станцию Рыбацкое с городом.
Как он теперь поедет:
- От завода ЖБИ №1 через метро «Рыбацкое».
- Затем по Шлиссельбургскому проспекту и Обуховской Обороны.
- Доедет до улиц Бабушкина и Чернова, а закончит путь на Нефтяной дороге.
Главный плюс: на этом автобусе можно будет доехать до платформ Сортировочная, Фарфоровская и Навалочная. Если вам нужно именно туда, а электричка там больше не идет — 117-й выручит.
Что делать пассажирам метро?
Зеленая ветка (третья линия) теперь станет заметно загруженнее. Станция «Рыбацкое» примет на себя основной поток людей, которые раньше выходили в центре.
Совет: Если планируете поездку утром, закладывайте лишние 15–20 минут на то, чтобы просто зайти в метро и сесть в вагон.
Светлое будущее: ТПУ «Волковская»
Нынешние неудобства — это только первый этап. К 2029 году власти обещают построить огромный пересадочный узел у метро «Волковская». Там сделают:
- Новые высокие платформы для электричек.
- Крытый переход прямо к метро.
- Удобные остановки для трамваев и автобусов в одном месте.
В итоге поезда Волховстроевского направления будут доезжать до «Волковской» (это почти центр), где пересесть на метро будет гораздо проще, чем сейчас в Рыбацком.
Но до этого момента придется привыкнуть к новым схемам движения.
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