3 года в Рыбацком ради 2 часов до Москвы: автобус №117 спасет пассажиров электричек с 1 июля

Стройка ВСМ вновит коррективы в работу общественного транспорта Петербурга.

Главная новость для тех, кто ездит на электричках из Волховстроя, Тихвина или Бабаево: с 1 июля вы не доедете до Московского вокзала. Все поезда этого направления теперь будут останавливаться в Рыбацком.

Там электрички будут стоять минимум три года. Московский вокзал «закрывает двери» для пригородных поездов этого направления, чтобы освободить место для стройки века — терминала Высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Зачем нужна эта стройка?

ВСМ — это железная дорога, по которой поезда между Питером и Москвой будут «летать» со скоростью до 400 км/ч. Время в пути сократится до 2 часов 15 минут.

Но чтобы построить для таких поездов отдельный перрон, нужно перестроить всю систему путей у Московского вокзала. Поэтому пригородные поезда временно «подвинули».

Спасительный автобус №117

Чтобы пассажиры не застряли на окраине, власти продлили автобус №117, сообщает "Организатор перевозок".

Раньше он ходил по другому маршруту, но теперь его главная задача — связать станцию Рыбацкое с городом.

Как он теперь поедет:

От завода ЖБИ №1 через метро «Рыбацкое».

Затем по Шлиссельбургскому проспекту и Обуховской Обороны.

Доедет до улиц Бабушкина и Чернова, а закончит путь на Нефтяной дороге.

Главный плюс: на этом автобусе можно будет доехать до платформ Сортировочная, Фарфоровская и Навалочная. Если вам нужно именно туда, а электричка там больше не идет — 117-й выручит.

Что делать пассажирам метро?

Зеленая ветка (третья линия) теперь станет заметно загруженнее. Станция «Рыбацкое» примет на себя основной поток людей, которые раньше выходили в центре.

Совет: Если планируете поездку утром, закладывайте лишние 15–20 минут на то, чтобы просто зайти в метро и сесть в вагон.

Светлое будущее: ТПУ «Волковская»

Нынешние неудобства — это только первый этап. К 2029 году власти обещают построить огромный пересадочный узел у метро «Волковская». Там сделают:

Новые высокие платформы для электричек. Крытый переход прямо к метро. Удобные остановки для трамваев и автобусов в одном месте.

В итоге поезда Волховстроевского направления будут доезжать до «Волковской» (это почти центр), где пересесть на метро будет гораздо проще, чем сейчас в Рыбацком.

Но до этого момента придется привыкнуть к новым схемам движения.

Ранее «Городовой» рассказывал, что станция «Зенит» переходит в особый режим работы.