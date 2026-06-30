Только по праздникам и матчам: станция «Зенит» переходит в особый режим работы

Лето в Петербурге – время переменное, и метрополитен не отстает. С 1 июля на станции «Зенит» Невско-Василеостровской линии введут новое расписание.
Куда идти, а куда нет?
Раньше все было просто: заходишь и выходишь, когда тебе нужно. Но теперь вестибюль №1, тот самый, что ведет прямо к заливу, будет работать только в дни крупных событий.
Футбол, концерты, другие шоу – вот когда он открыт для всех, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
А что делать в обычные дни?
Все просто: пользоваться вестибюлем №2. Так что, если вы просто прогуляться по Крестовскому острову или съездить по делу, будьте готовы к такому повороту.
Почему так?
Наверняка вы заметили, что «Газпром Арена» – место, где собирается много людей. Во время проведения матчей или других мероприятий стадион буквально «взирает» на зрителей и гостей.
Метро тоже пытается подстроиться под такой наплыв.
Новая схема работы вестибюлей – это попытка разгрузить станцию в дни пиковой нагрузки. Так, в обычные дни, когда нет ажиотажа, пассажирам предлагается пользоваться одним вестибюлем, чтобы избежать лишних проблем.
Немного истории
Кстати, станция «Зенит» – это недавнее приобретение петербургского метрополитена. До августа 2020 года она носила имя «Новокрестовская».
Открыли ее в мае 2018 года, и она стала первой станцией метро, расположенной прямо на берегу Финского залива.
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