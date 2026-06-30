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Листья, насосы и «Маяк»: в Петербурге отключат фонтаны ради чистоты

Опубликовано: 30 июня 2026 10:59
 Проверено редакцией
Листья, насосы и «Маяк»: в Петербурге отключат фонтаны ради чистоты
Листья, насосы и «Маяк»: в Петербурге отключат фонтаны ради чистоты
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Водоканал опубликовал список отключений. 

В Петербурге снова идут плановые работы на городских фонтанах. Часть их отключат на несколько дней, чтобы помыть чаши и проверить технику. Работы проводят специалисты «Водоканала Петербурга».

Коротко по датам

  • 30 июня: фонтаны в поселке Металлострой (Центральная ул., у дома №12) и на Каменноостровском проспекте, у дома 1–3.

  • 1 июля: проспект Добролюбова, у дома №20, и 3‑я Красноармейская улица, у дома №10.

  • 1–3 июля: самый долгий перерыв у популярного фонтана «Маяк» на Приморском пр., у дома №74.

  • 2 июля: Моховая улица, у дома №26, и скульптурный комплекс «Мать и дитя» на улице Чайковского, у дома №2/7.

  • 2–3 июля: фонтан на Александровской улице в Ломоносове, у дома №34А.

  • 3 июля: Тургеневский переулок, у дома №3; Литейный проспект, у дома №46; улица Писарева, у дома №3.

Зачем это нужно

Фонтаны собирают мусор, листья и пыль. Со временем в чашах накапливается грязь, фильтры и насосы тоже изнашиваются.

Плановая мойка и техобслуживание помогают избежать больших поломок и восстанавливают нормальную работу фонтанов. После проверок их снова включат в обычном режиме.

Это не впервые

Недавно, с 22 по 26 июня, уже проводили похожие работы на нескольких городских объектах. Летом такие профилактики проходят регулярно — именно в тёплое время фонтаны работают чаще и требуют усиленного ухода.

Если вы собирались посмотреть на конкретный фонтан или строите маршрут по центру, проверьте адреса и даты.

Даже если фонтан будет выключен, площади и набережные остаются доступными — просто без воды.

Совет для жителей и гостей

Планируйте прогулки с запасом — если цель прогулки — именно фонтан, уточните рабочие даты на сайте «Водоканала Петербурга» или в их пресс-службе. Это сэкономит вам время и избавит от разочарований.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие дороги перекроют в Петербурге в ближайшее время.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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