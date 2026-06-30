Листья, насосы и «Маяк»: в Петербурге отключат фонтаны ради чистоты

В Петербурге снова идут плановые работы на городских фонтанах. Часть их отключат на несколько дней, чтобы помыть чаши и проверить технику. Работы проводят специалисты «Водоканала Петербурга».
Коротко по датам
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30 июня: фонтаны в поселке Металлострой (Центральная ул., у дома №12) и на Каменноостровском проспекте, у дома 1–3.
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1 июля: проспект Добролюбова, у дома №20, и 3‑я Красноармейская улица, у дома №10.
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1–3 июля: самый долгий перерыв у популярного фонтана «Маяк» на Приморском пр., у дома №74.
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2 июля: Моховая улица, у дома №26, и скульптурный комплекс «Мать и дитя» на улице Чайковского, у дома №2/7.
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2–3 июля: фонтан на Александровской улице в Ломоносове, у дома №34А.
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3 июля: Тургеневский переулок, у дома №3; Литейный проспект, у дома №46; улица Писарева, у дома №3.
Зачем это нужно
Фонтаны собирают мусор, листья и пыль. Со временем в чашах накапливается грязь, фильтры и насосы тоже изнашиваются.
Плановая мойка и техобслуживание помогают избежать больших поломок и восстанавливают нормальную работу фонтанов. После проверок их снова включат в обычном режиме.
Это не впервые
Недавно, с 22 по 26 июня, уже проводили похожие работы на нескольких городских объектах. Летом такие профилактики проходят регулярно — именно в тёплое время фонтаны работают чаще и требуют усиленного ухода.
Если вы собирались посмотреть на конкретный фонтан или строите маршрут по центру, проверьте адреса и даты.
Даже если фонтан будет выключен, площади и набережные остаются доступными — просто без воды.
Совет для жителей и гостей
Планируйте прогулки с запасом — если цель прогулки — именно фонтан, уточните рабочие даты на сайте «Водоканала Петербурга» или в их пресс-службе. Это сэкономит вам время и избавит от разочарований.
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