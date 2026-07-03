В Дагестане чеснок хранят только так: зубчики не гниют и не темнеют – секрет в технологии

Замечали, что зимой чеснок становится мягким, темнеет и постепенно высыхает? Причин может быть несколько. Специалисты газеты "Хозяйство" поделились подробностями.
Основные ошибки:
- Повышенная влажность воздуха.
- Хранение в условиях повышенной температуры или при значительных колебаниях температурного режима.
- Несвоевременная уборка урожая (слишком ранняя или поздняя).
- Полив непосредственно перед сбором урожая.
- Использование сорта, не предназначенного для продолжительного хранения.
Для обеспечения правильных условий хранения чеснока рекомендуется поддерживать сухое помещение с уровнем влажности не более 70–80% и температурным режимом в диапазоне от -2 до +3 °C.
В случае дождливого летнего периода головки чеснока могут аккумулировать избыточную влагу непосредственно на грядке. В связи с этим рекомендуется прекратить полив чеснока за 3–4 недели до предполагаемой даты сбора урожая.
Также необходимо учитывать риски возникновения заболеваний. Такие патологии, как шейковая гниль, плесень и бактериоз, способны привести к потере урожая даже при соблюдении оптимальных условий хранения.
После сбора урожая чеснок подлежит обязательной просушке в течение как минимум двух недель в помещении с хорошей вентиляцией.
Интересный дагестанский способ хранения:
После завершения процесса сушки рекомендуется обрезать стебли и провести термическую обработку корневой системы над пламенем свечи или горелки. Такая процедура способствует замедлению прорастания и продлевает срок хранения чеснока, в том числе при комнатной температуре.
Важно учитывать, что озимый чеснок, как правило, сохраняет свои качества не более 3–4 месяцев. Для обеспечения более длительного хранения предпочтительно использовать специализированные сорта, обладающие повышенной лежкостью.
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