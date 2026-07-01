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Российская деревня, в которую съезжаются со всей страны: основана в 1785 году - чем она привлекает туристов

Опубликовано: 1 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Российская деревня, в которую съезжаются со всей страны: основана в 1785 году - чем она привлекает туристов
Российская деревня, в которую съезжаются со всей страны: основана в 1785 году - чем она привлекает туристов
Городовой ру
Уникальная деревня, которую нужно посетить каждому

Не всем туристам нравится посещать большие города, поэтому некоторые отдают предпочтение деревням и селам. В России есть множество уникальных населенных пунктов, но сейчас хочется обратить внимание на Большой Куналей. Эта деревня пользуется популярностью у туристов не просто так.

Где находится

Деревня расположена в Республике Бурятия, Тарбагатайском районе. В 75 км находится Улан-Удэ.

История

Основателями Большого Куналея являются семейские староверы. Первое поселение появилось здесь в 1765 году. Именно в это время на территории расположилась 61 семья старообрядцев. Поселение было зажиточным, так как деревня могла похвастаться 17 кузницами и 27 водяными мельницами.

К началу XX века на территории Большого Куналея проживало около 5000 человек. На данный момент в деревне насчитывается около 800 жителей.

Почему сюда нужно приехать

“Многие туристы специально приезжают сюда, чтобы изучить фольклор семейских старообрядцев: в селе есть собственный народный хор, основанный почти сто лет назад. Познакомиться с необычными традициями и бытом местных жителей, а также полюбоваться на их разноцветные костюмы можно в музее-усадьбе крестьянина-старовера Александра Рыжкова”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

В 2018 году на территории Большого Куналея была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она появилась на месте разрушенного храма. Также именно в это время деревня была признана одной из самых красивых в России.

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Автор:
Полина Аксенова
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