Хлеб без очереди: почему в Петербурге пекарни убирают кассиров

Пекарни «Хлебник» активно обновляют сервис — в новых точках Москвы и Петербурга появятся кассы самообслуживания, а в уже работающих их станет заметно больше.
Такой шаг — не просто мода на технологии, а ответ на привычки современных покупателей. Особенно это актуально для сегмента фастфуда, где почти половина покупок совершается спонтанно.
Зачем сети КСО: логика бизнеса
Главная цель внедрения касс самообслуживания — ускорить оплату и сделать процесс удобнее. При этом статистика показывает неожиданный эффект: на КСО средний чек оказывается выше, а в корзине оказывается больше позиций.
По данным компании, на примере точки у Финляндского вокзала разница ощутима: чек на 21 % больше, а количество товаров в нём — 5,2 позиции вместо 3,1.
Сколько стоит внедрение и когда окупится
- Стоимость киоска: 120 тыс. руб. (21 дюйм) или 220 тыс. руб. (32 дюйма).
- Внедрение — плюс 20 тыс. руб.
- Ежемесячная плата за софт — 13 тыс. руб., но снижается при массовом подключении точек сети.
- Окупаемость — ориентировочно от полугода до года, зависит от трафика.
Совет покупателям
Если привыкли забегать за выпечкой по пути и не любите стоять в очереди — скоро станет ещё удобнее: касса самообслуживания сэкономит пару минут. Но если хочется пообщаться с сотрудником или уточнить состав выпечки — обычные кассы никуда не денутся.
Кассы самообслуживания в «Хлебнике» — это про скорость и удобство, а заодно и про рост среднего чека. Технология окупается довольно быстро, поэтому её распространение выглядит логичным шагом для крупной сети.
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