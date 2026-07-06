Городовой / Новости Петербурга / Хлеб без очереди: почему в Петербурге пекарни убирают кассиров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Хлеб без очереди: почему в Петербурге пекарни убирают кассиров

Опубликовано: 6 июля 2026 10:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Хлеб без очереди: почему в Петербурге пекарни убирают кассиров
фото legion-media
Кассы самообслуживания захватывают булочные

Пекарни «Хлебник» активно обновляют сервис — в новых точках Москвы и Петербурга появятся кассы самообслуживания, а в уже работающих их станет заметно больше.

Такой шаг — не просто мода на технологии, а ответ на привычки современных покупателей. Особенно это актуально для сегмента фастфуда, где почти половина покупок совершается спонтанно.

Зачем сети КСО: логика бизнеса

Главная цель внедрения касс самообслуживания — ускорить оплату и сделать процесс удобнее. При этом статистика показывает неожиданный эффект: на КСО средний чек оказывается выше, а в корзине оказывается больше позиций.

По данным компании, на примере точки у Финляндского вокзала разница ощутима: чек на 21 % больше, а количество товаров в нём — 5,2 позиции вместо 3,1.

Сколько стоит внедрение и когда окупится

  • Стоимость киоска: 120 тыс. руб. (21 дюйм) или 220 тыс. руб. (32 дюйма).
  • Внедрение — плюс 20 тыс. руб.
  • Ежемесячная плата за софт — 13 тыс. руб., но снижается при массовом подключении точек сети.
  • Окупаемость — ориентировочно от полугода до года, зависит от трафика.

Совет покупателям

Если привыкли забегать за выпечкой по пути и не любите стоять в очереди — скоро станет ещё удобнее: касса самообслуживания сэкономит пару минут. Но если хочется пообщаться с сотрудником или уточнить состав выпечки — обычные кассы никуда не денутся.

Кассы самообслуживания в «Хлебнике» — это про скорость и удобство, а заодно и про рост среднего чека. Технология окупается довольно быстро, поэтому её распространение выглядит логичным шагом для крупной сети.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему туристы массово отказываются от гостиниц в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью