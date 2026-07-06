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Как получать удовольствие от жизни: Омар Хайям ответил на вопрос 1000 лет назад — все разложил по полочкам

Опубликовано: 6 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Как получать удовольствие от жизни: Омар Хайям ответил на вопрос 1000 лет назад — все разложил по полочкам
Как получать удовольствие от жизни: Омар Хайям ответил на вопрос 1000 лет назад — все разложил по полочкам
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям, выдающийся учёный, философ и поэт, живший около тысячи лет назад, представляет собой уникальное явление в мировой культуре. Спустя века его творчество сохраняет свою актуальность и привлекательность, находя отклик у широкой аудитории. В его произведениях читатели обнаруживают отражение собственных переживаний и находят ответы на волнующие вопросы.

В одном из своих четверостиший философ изложил принципы правильного отношения к жизни, способствующие достижению счастья и получению удовольствия от каждого прожитого дня.

Пусть от рождения на смерть обречены Мы все. Но не для нас восходы ль красны? Неужто вдруг и солнце почернело, И небеса беззвёздные темны?!

Строки этого произведения акцентируют внимание на неизбежности смерти и важности ценить каждый момент жизни. Восходящее солнце символизирует надежду, красоту и начало нового этапа.

Философ призывает ценить каждый момент, невзирая на скоротечность времени, и избегать депрессивных состояний, вызванных осознанием неизбежности конца. Смерть должна побуждать людей воспринимать жизнь как бесценный дар.

Важно подмечать красоту окружающего мира, испытывать радость от происходящих событий и наслаждаться каждым мгновением.

Ранее мы рассказали, почему любовь достойна Ада.

Автор:
Ксения Давыдова
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