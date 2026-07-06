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В Петербурге разрешен для купания только один водоем

Опубликовано: 6 июля 2026 11:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге разрешен для купания только один водоем
фото legion-media
Остальные не прошли проверку Роспотребнадзора

Лето манит к воде, но не каждый пляж безопасен — тут одних красивых видов мало. Роспотребнадзор провёл масштабную проверку и чётко обозначил, где вода действительно соответствует нормам, а где лучше не рисковать.

Что показала проверка

Специалисты исследовали 24 пляжа на девяти акваториях — смотрели не только качество воды, но и общее состояние зон отдыха. Результаты получились довольно жёсткими: из всего массива точек лишь единицы прошли контроль.

В Петербурге ситуация особенно напряжённая — почти все привычные места для купания оказались под запретом.

Безопасные места: где точно можно

  • В Петербурге: Верхнее Суздальское озеро (Выборгский район) — единственный водоём в черте города, где вода соответствует санитарным нормам.
  • В Ленобласти: восемь зон в Приозерском районе — озёра Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское, а также реки Вуокса и Бурная.

Практические советы для отдыхающих

Даже если пляж числится в списке разрешённых, не стоит терять бдительность. Лучше приходить в будние дни — там меньше людей и ниже риск подхватить инфекцию.

Не глотайте воду, избегайте купания при порезах или ссадинах, а после выхода из водоёма желательно ополоснуться чистой водой.

И главное — всегда сверяйтесь с актуальными данными Роспотребнадзора: качество воды может меняться в течение сезона.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему пекарни в Петербурге убирают кассиров.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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