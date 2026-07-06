В Петербурге разрешен для купания только один водоем

Лето манит к воде, но не каждый пляж безопасен — тут одних красивых видов мало. Роспотребнадзор провёл масштабную проверку и чётко обозначил, где вода действительно соответствует нормам, а где лучше не рисковать.
Что показала проверка
Специалисты исследовали 24 пляжа на девяти акваториях — смотрели не только качество воды, но и общее состояние зон отдыха. Результаты получились довольно жёсткими: из всего массива точек лишь единицы прошли контроль.
В Петербурге ситуация особенно напряжённая — почти все привычные места для купания оказались под запретом.
Безопасные места: где точно можно
- В Петербурге: Верхнее Суздальское озеро (Выборгский район) — единственный водоём в черте города, где вода соответствует санитарным нормам.
- В Ленобласти: восемь зон в Приозерском районе — озёра Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское, а также реки Вуокса и Бурная.
Практические советы для отдыхающих
Даже если пляж числится в списке разрешённых, не стоит терять бдительность. Лучше приходить в будние дни — там меньше людей и ниже риск подхватить инфекцию.
Не глотайте воду, избегайте купания при порезах или ссадинах, а после выхода из водоёма желательно ополоснуться чистой водой.
И главное — всегда сверяйтесь с актуальными данными Роспотребнадзора: качество воды может меняться в течение сезона.
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