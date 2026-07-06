Городовой / Новости Петербурга / Правила парковки во дворах Петербурга: изменения вступили в силу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Правила парковки во дворах Петербурга: изменения вступили в силу

Опубликовано: 6 июля 2026 12:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
Правила парковки во дворах Петербурга: изменения вступили в силу
фото legion-media
Что важно знать автомобилистам

Лето в Петербурге — не только про белые ночи, но и про новые дорожные реалии. С 5 июля правила парковки на придомовых территориях заметно ужесточились: формулировки стали точнее, а лазеек для оправданий — меньше.

В чем суть изменений

Главное новшество — замена одного слова в законе, которая серьёзно изменила правоприменение. Раньше речь шла о «перегораживании» прохода, и водители нередко оспаривали штрафы, уверяя, что пешеходы могут пройти.

Теперь используется термин «размещение»: это значит, что парковаться перед парадными и у мусорных контейнеров нельзя в принципе — даже если кажется, что проход остался.

Где теперь точно нельзя парковаться

  • Перед входами в подъезды — независимо от ширины оставленного прохода.
  • Рядом с площадками для мусорных контейнеров — чтобы не мешать вывозу отходов.
  • В зонах, где стоянка может затруднить работу спецтехники.

Что грозит нарушителям

Штрафы остались на прежнем уровне, но применять их теперь будут строже, отмечает источник. Для обычных водителей сумма составит от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч рублей за служебный автомобиль.

Исключение сделано только для спецтранспорта и машин экстренных служб.

Новые формулировки убирают двусмысленность и делают контроль за парковкой более жёстким. Теперь аргумент «я никому не мешаю» не сработает — важно заранее продумывать, где оставить машину.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему туристы массово отказываются от гостиниц в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью