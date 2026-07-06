Правила парковки во дворах Петербурга: изменения вступили в силу

Что важно знать автомобилистам

Лето в Петербурге — не только про белые ночи, но и про новые дорожные реалии. С 5 июля правила парковки на придомовых территориях заметно ужесточились: формулировки стали точнее, а лазеек для оправданий — меньше.

В чем суть изменений

Главное новшество — замена одного слова в законе, которая серьёзно изменила правоприменение. Раньше речь шла о «перегораживании» прохода, и водители нередко оспаривали штрафы, уверяя, что пешеходы могут пройти.

Теперь используется термин «размещение»: это значит, что парковаться перед парадными и у мусорных контейнеров нельзя в принципе — даже если кажется, что проход остался.

Где теперь точно нельзя парковаться

Перед входами в подъезды — независимо от ширины оставленного прохода.

Рядом с площадками для мусорных контейнеров — чтобы не мешать вывозу отходов.

В зонах, где стоянка может затруднить работу спецтехники.

Что грозит нарушителям

Штрафы остались на прежнем уровне, но применять их теперь будут строже, отмечает источник. Для обычных водителей сумма составит от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч рублей за служебный автомобиль.

Исключение сделано только для спецтранспорта и машин экстренных служб.

Новые формулировки убирают двусмысленность и делают контроль за парковкой более жёстким. Теперь аргумент «я никому не мешаю» не сработает — важно заранее продумывать, где оставить машину.

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