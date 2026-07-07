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Почему туристам не нравится дворец Топкапы - в сериале "Великолепный век" было все иначе: подробности

Опубликовано: 7 июля 2026 08:16
 Проверено редакцией
Почему туристам не нравится дворец Топкапы - в сериале "Великолепный век" было все иначе: подробности
Почему туристам не нравится дворец Топкапы - в сериале "Великолепный век" было все иначе: подробности
Legion-Media
Названы недостатки одной из главных достопримечательностей Турции

Одной из самых главных достопримечательностей Стамбула является дворец Топкапы. В первую очередь его мечтают посетить поклонники сериала “Великолепный век. Но реальность такова, что большинство путешественников разочаровываются в данной достопримечательности. На это нашлись причины.

Высокая цена билетов

Туристы ожидают увидеть низкие цены, но на деле они сталкиваются с обратным. Входной билет на территорию дворца Топкапы обойдется в 3000 турецких лир (около 5000 рублей). Если вы приехали с семьей, то придется раскошелиться ради посещения достопримечательности.

Legion-Media
Legion-Media

Отличия от сериала

В сериале “Великолепный век” показали роскошное убранство покоев султана, Валиде, гарема и комнат наложниц. Но в реальности все эти помещения выглядели весьма скромно. В этот момент поклонники сериала испытывают некое разочарование, сообщает портал "Т-Ж".

Если вы ожидаете увидеть здесь дворцы, которые схожи с европейскими по роскоши, то лучше не посещайте это место. Османские султаны не гнались за роскошью, а предпочитали сдержанный вид своих покоев.

Legion-Media
Legion-Media

Большое количество туристов

В Стамбул летят не только из России, но и со всего мира, поэтому туристов здесь очень много. Ради посещения дворца Топкапы иногда приходится стоять в очереди по несколько часов. Если учесть, что летом в Стамбуле очень жарко, то ожидание будет казаться вечным.

Legion-Media
Legion-Media

Опыт автора

“Я являюсь давней поклонницей сериала “Великолепный век”, поэтому была удивлена, когда увидела реальное убранство дворца Топкапы. Но даже этот недостаток не испортил моего впечатления о достопримечательности. Здесь царит мощнейшая энергетика, поэтому мне всегда хотелось прикоснуться к истории”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" назвал город Турции, в котором есть море, чистый воздух, горы и хвойные леса.

Автор:
Полина Аксенова
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