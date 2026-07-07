Почему туристам не нравится дворец Топкапы - в сериале "Великолепный век" было все иначе: подробности

Одной из самых главных достопримечательностей Стамбула является дворец Топкапы. В первую очередь его мечтают посетить поклонники сериала “Великолепный век. Но реальность такова, что большинство путешественников разочаровываются в данной достопримечательности. На это нашлись причины.
Высокая цена билетов
Туристы ожидают увидеть низкие цены, но на деле они сталкиваются с обратным. Входной билет на территорию дворца Топкапы обойдется в 3000 турецких лир (около 5000 рублей). Если вы приехали с семьей, то придется раскошелиться ради посещения достопримечательности.
Отличия от сериала
В сериале “Великолепный век” показали роскошное убранство покоев султана, Валиде, гарема и комнат наложниц. Но в реальности все эти помещения выглядели весьма скромно. В этот момент поклонники сериала испытывают некое разочарование, сообщает портал "Т-Ж".
Если вы ожидаете увидеть здесь дворцы, которые схожи с европейскими по роскоши, то лучше не посещайте это место. Османские султаны не гнались за роскошью, а предпочитали сдержанный вид своих покоев.
Большое количество туристов
В Стамбул летят не только из России, но и со всего мира, поэтому туристов здесь очень много. Ради посещения дворца Топкапы иногда приходится стоять в очереди по несколько часов. Если учесть, что летом в Стамбуле очень жарко, то ожидание будет казаться вечным.
Опыт автора
“Я являюсь давней поклонницей сериала “Великолепный век”, поэтому была удивлена, когда увидела реальное убранство дворца Топкапы. Но даже этот недостаток не испортил моего впечатления о достопримечательности. Здесь царит мощнейшая энергетика, поэтому мне всегда хотелось прикоснуться к истории”, - заявила Полина Аксенова.
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