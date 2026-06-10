500 лет без «ретуши»: в Рождествено очищают икону от вековой сажи, чтобы показать работу мастеров XVI века

Святыня сохранилась до наших дней почти нетронутой.

В Международный центр реставрации в Рождествено доставили бесценный груз. Это икона Святителя Николая Чудотворца из Софийского собора Великого Новгорода, сообщил губренатор Александр Дрозденко.

Образу больше 500 лет, и это настоящая машина времени для историков.

Привет от мастеров XVI века

У этой иконы есть редкая особенность — мы знаем имена её создателей. Обычно древние мастера оставались в тени, но летописи сохранили данные. В 1509 году иконостас Софийского собора решили расширить.

Над образом Николая Чудотворца трудились Ондрей Лаврентьев и Дерма Ярцев сын. Именно их «почерк» сегодня изучают специалисты. Для мира искусства это так же важно, как знать автора великой картины в Эрмитаже.

Повезло не попасть под кисть

Самое поразительное — икона дошла до нас почти в первозданном виде. В старину был обычай: если краски на иконе тускнели, их просто закрашивали сверху новым слоем. Так оригинальное письмо исчезало под пластами правок.

Но новгородскому образу повезло. В конце XIX века его немного почистили, но сам красочный слой не трогали. Николай Чудотворец избежал «улучшений», сохранив подлинный вид начала XVI века.

Ювелирная работа в Рождествено

Сейчас икона находится в руках лучших реставраторов. Центр в Рождествено — это суперсовременная площадка, где старинные вещи спасают с помощью высоких технологий.

Задача мастеров — аккуратно снять потемневшую старую олифу и наслоения веков. Под ними скрывается живое авторское письмо. Скоро мы увидим икону именно такой, какой её видели прихожане времен Ивана Грозного.

Почему это важно?

Софийский собор в Новгороде — это сердце древней Руси. Иконы оттуда считались эталоном. То, что такой древний образ сохранился без грубых вмешательств — редкое везение.

Это не просто религиозный объект, это подлинная «цитата» из нашей истории, которую теперь можно прочитать без ошибок и искажений.

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